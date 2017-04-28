EBRD, Türk Bankası Aracılığıyla Kıbrıs’ta Dış Ticaretin Desteklenmesi İçin Kaynak Ayırdı



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Kıbrıs Türk ekonomisinin entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla, Dış Ticaret Destek Programı (TFP) kapsamında ithalat ve ihracatçılarının desteklenmesini sağlamak için Türk Bankası’na 5 milyon Euro’luk finansman sağladı.Sağlanan dış ticaret imkânı ile EBRD, vereceği garantilerle uluslararası ticari bankaların üstleneceği Türk Bankası’na ait işlemlerin politik ve ticari ödeme risklerini koruma altına alacak. Bu imkân sayesinde Türk Bankası ayrıca EBRD’nin ödüllü teknik işbirliği programından da faydalanacak.EBRD Finansal Kurumlar Direktörü Lucyna Stańczak-Wuczyńska, “Bu, Kıbrıs’taki faaliyetlerimizin derinleştirilmesi ve genişletilmesi için önemli bir adımdır. Türk Bankası, Dış Ticaret Destek Programı vasıtasıyla Kıbrıslı Türk ihracatçılara, ithalatçılara ve ithal ürün bayilerine daha gelişmiş dış ticaret hizmeti sağlayabilecek. Türk Bankası, Dış Ticaret Destek Programı ile bölgeler arası ticaretin gelişmesine ve EBRD’nin iş yaptığı diğer ülkeler arasında ticaretin artırılmasına imkân sağlayacaktır. Ticareti teşvik etmek, büyüme fırsatları ve istihdam yaratarak yerel ekonomiyi güçlendirmenin önemli bir yoludur" dedi.Türk Bankası Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, "EBRD ile işbirliği yapmak bizim için bir mutluluk ve onur kaynağı oldu. Dış Ticaret Destek Programı, dış ticaretimize ve ekonomik büyümemize yardımcı olacak mükemmel bir araçtır. Bize duyulan güvenin gururunu yaşıyoruz ve EBRD’nin kapsamlı bilgi birikiminden, tecrübesinden yararlanmak amacı ile ilişkimizi derinleştirmeyi umuyoruz" dedi.Türk Bankası, 1901 yılında kurulmuş özel bir bankadır. Ticari ve kurumsal alanlarda odaklanarak Kıbrıs Türk topluluğuna bankacılık hizmetleri sunmaktadır ve Kıbrıs'ta 20 şubeli ağa sahiptir.TFP programı, 1999 yılında başlatılmış olup EBRD’nin yatırım yaptığı ülkeler arasında dış ticareti teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu program aracılığıyla EBRD, uluslararası bankalara, programa seçilen bankalar ve faktöring şirketleri, yerel ihracatçılar, ithalatçılar ve distribütörler lehine borç verme amaçlı kısa vadeli kredilere garanti vermektedir.EBRD'nin Dış Ticaret Destek Programı, hâlihazırda EBRD'nin yatırım yaptığı 26 ülkedeki 96 ortak bankayı içermektedir. Bu limitlerin toplamı 1,5 milyar Euro’nun üzerinde olup dünya genelinde 800'den fazla teyit bankası bulunmaktadır.Dış Ticaret Destek Programı, Eurobank, Hellenic Bank ve Kıbrıs Bankası’na toplam 90 milyon Euro limit tesis edilmesiyle 2015’in yazında başladı. Dış Ticaret Destek Programı bugüne kadar inşaat hizmetleri ihracı, elektronik alet ve sanayi ekipmanın ithalatı gibi geniş kapsamlı uluslararası ve bölgesel işlemlerde, ayrıca yatırım ürünlerinin, inşaat malzemelerinin, araçların, tüketici ürünlerinin gıda ve elektrik ürünlerinin ithalatında kullanılmıştır.Dış Ticaret Destek Programı aracılığıyla EBRD, sadece bölgesel ticareti teşvik etmekle kalmayıp, sektör profesyonelleri için benzersiz bir bilgi paylaşım platformu sağlamaktadır. Kıbrıs’ta bugüne kadar 100 bankacı EBRD’nin Dış Ticaret Desteği eğitim programından faydalanmak üzere burs almıştır. 2016’da Dış Ticaret Desteği eğitim programının Kıbrıs mezunları, programın tüm mezunları içerisinde ilk 25 kişi içerisinde yer almışlardır.