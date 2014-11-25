Ebola Nedir? Nasıl Bulaşır? Sorularının Tüm Cevapları 2 Dakikalık Bu Kısa Filmde!

Haftalardır dünyaya korku salan Ebola’nın ne olduğunu, nasıl bulaştığını ve belirtilerinin neler olduğunu belirten ve CNN tarafından sağlanan bu videoya altyazı ekleyerek Türkiye’yi de konuyla ilgili bilgilendirmeye çalıştık.



Sadece iki dakika süren bu anlatımda Ebola virüsü ile ilgili mrak ettiğiniz bir çok sorunun cevabını bulabilirsiniz. Videoyu paylaşarak bilinçlendirme çalışmasına dahil olmayı unutmayın!