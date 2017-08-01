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01 Ağustos 2017 Salı 13:13

Ebinabo Zafer Pozu Verdi

Ebinabo Zafer Pozu Verdi
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EbinaboTariyemen Meindinyo cinayeti davasında yargılanan JeremiahOsiUdimioh beraat etti

Gazimağusa’da 26 Aralık 2015 tarihinde işlenen EbinaboTariyemenMeindinyo cinayeti ile bağlantılı olan adam kaçırma meselesi ile ilgili
yargılanan JeremiahOsiUdimioh, Başsavcılığın takipsizlik dosyalaması üzerine Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme heyeti tarafından aleyhine
getirilen davalardan mahkum ettirildi.

Merkezi Cezaevi’nde bulunduğu bir buçuk yıllık süre nedeni ile okula kaydını yenilemediği için hakkında ihraç kararı çıkan Udimioh, Merkezi
Cezaevi’nden tahliye olduktan sonra önce Gazimağusa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildi, ancak avukatı RamadanSanıvar aracılığı ile okula
kaydını yenileyen Udimioh, serbest kalarak bir buçuk yılın ardından özgürlüğüne kavuştu. Udimioh, özgürlüğüne kavuştuktan sonra avukatı
RamadanSanıvar ile birlikte zafer pozu verdi.
 
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