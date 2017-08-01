Ebinabo Zafer Pozu Verdi

EbinaboTariyemen Meindinyo cinayeti davasında yargılanan JeremiahOsiUdimioh beraat etti

Merkezi Cezaevi’nde bulunduğu bir buçuk yıllık süre nedeni ile okula kaydını yenilemediği için hakkında ihraç kararı çıkan Udimioh, MerkeziCezaevi’nden tahliye olduktan sonra önce Gazimağusa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildi, ancak avukatı RamadanSanıvar aracılığı ile okulakaydını yenileyen Udimioh, serbest kalarak bir buçuk yılın ardından özgürlüğüne kavuştu. Udimioh, özgürlüğüne kavuştuktan sonra avukatıRamadanSanıvar ile birlikte zafer pozu verdi.