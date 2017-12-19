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E-Kimlik uygulaması Lefke’de başladı...

E-Kimlik uygulaması Lefke’de başladı...

19 Aralık 2017 Salı 10:40
E-Kimlik uygulaması Lefke’de başladı...
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Lefke Kaymakamı Halil Çorba’dan yapılan açıklamaya göre, Lefke’de artık yeni kimlik çıkaracak, kayıp veya yıpranmış kimlik kartını değiştirecek vatandaşlara e-kimlik verilebilecek.

E-kimlik başvurusu, Lefke Kaymakamlığı’ndan temin edilecek gerekli evraklarla yapılacak ve 2-3 iş günü içerisinde kartın hazır olduğu ve Kaymakamlıktan alınabileceği belirtildi.

Durumu acil olan vatandaşlara aynı gün içerisinde veya 1 gün sonra Lefkoşa’daki merkezden kimlik teslimi yapılabilecek.

Lefke Kaymakamı  Halil Çorba, ilgili açıklamasında,  e-kimliğin, e-devlet projesinin bir parçası ve devletin vatandaşlara daha hızlı, daha etkin ve daha sağlıklı hizmet vermesinin bir ayağı olduğunu kaydetti. Daha önce tüm ilçeler için başvurunun Lefkoşa’da merkezden yapıldığını ifade eden Çorba; Lefke Kaymakamlığı’nda  e-kimlik uygulamasının başlamasıyla, vatandaşın e-kimliğe ulaşımının kolaylaşacağını ve  Lefke İlçesindeki vatandaşların merkeze gitmesine gerek kalmayacağını ifade etti.

Halil Çorba, 15 Şubat 2017 tarihinde Lefke Kaymakamı olarak göreve geldiğini ve Kaymakamlık binasında Fiber optik sisteminin olmadığını e-Devlet yürütme kurulu ve İçişleri Bakanlığının katkıları ile Fiber optik sisteminin geçtiğimiz hafta hayata geçirildiğini ve e- kimlik verebilmek için gerekli cihazların tedarik edildiğini ve personelin eğitimden geçirilerek e- kimlik verme noktasına geldiklerini söyleyerek 18 Ararlık 2017 itibarı ile e- kimlik verilmeye başlandığını söyledi.

Halil Çorba, 11 yaşını dolduran her kişinin kimlik kartı çıkartmak zorunda olduğunu söyleyerek, 11 yaşını dolduran kişilerin Anne veya babasından birisi ile Kaymakamlığa beraber giderek, 1 adet Biyometrik resim, Anne ve Babanın Kimlik fotokopileri, ikamet belgesi, ve bir adet orijinal doğum belgesi ile Lefke Kaymakamlığına giderek, 11 yaşını doldurduktan ilk 7 gün zarfında kimliklerini çıkarmaları halinde yalnızca 7 TL, 1 ile 6 ay arasında çıkartanların 49 TL ve 6 aydan sonra çıkartanların da 79 TL ücret ödeyeceğini sözlerine ekledi. Çorba, eski veya yıpranmış kimliklerini değişmek isteyen kişilerin, eski tür kimlik değişimlerinde 79 TL, yeni e-kimlik değişimlerinde 159 TL ücret alındığını, bu kimlik değişiminde 1 adet Biyometrik resim, meslek değişimi isteniyorsa çalıştığı kurumdan meslek belgesi, ve yıpranmış kimlik kartlarının gösterilmesinin şart olduğunu söyledi. Kayıp kimlik kartlarının tekrar alınmasında kişinin bağlı bulunduğu Polis Müdürlüğünden kayıp kimlik kartı belgesi getirmesi gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme: 19.12.2017 11:44
Anahtar Kelimeler:
Halil ÇorbaLefke KaymakamıE-devlet
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