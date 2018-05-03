E-Kimlik Başvurusu İçin İzmir Başkonsolosluğu da Hazır!

KKTC’nin İzmir Başkonsolosluğu, e-kimlik için yarından itibaren başvuru kabul edecek. Böylece e-kimlik başvurusu yapılabilen yurt dışı temsilciliklerin sayısı beşe yüselecek.



İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, e-kimlik başvuruları için İzmir Başkonsolosluğu’ndaki çalışmaların da tamamlandığı belirtildi.



Halen KKTC Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, Londra Temsilciliği ve Mersin Başkonsolosluğu’nun e-kimlik kartı başvurusu kabul ettiği belirtilen açıklamada, Berlin Temsilciliği, Bakü Temsilciliği, Brüksel Temsilciliği, Abu Dabi Temsilciliği ve Trabzon Başkonsolosluğu’nda da e-kimlik başvuru sistemi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.



