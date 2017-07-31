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31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:47

Düzeltme Ve Özür… Bültenimizin (25) Numaralı Haberi Yerine, Aşağıdaki Haberin Kullanılmasını Rica Ederiz

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği ve Büyükelçilik himayesinde iki toplumlu diyalog çalışmaları dolayısıyla biraraya gelen siyasi partiler, kayıp şahıs yakınlarının oluşturduğu iki toplumlu&nbsp;“Together We Can” (Birlikte Başarabiliriz) kuruluşu ile bazı üye ve destekçilerini onurlandırma kararı aldı.

Düzeltme Ve Özür… Bültenimizin (25) Numaralı Haberi Yerine, Aşağıdaki Haberin Kullanılmasını Rica Ederiz
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“TOGETHER WE CAN” (BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ) ONURLANDIRILACAK

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği ve Büyükelçilik himayesinde iki toplumlu diyalog çalışmaları dolayısıyla biraraya gelen siyasi partiler, kayıp şahıs yakınlarının oluşturduğu iki toplumlu “Together We Can” (Birlikte Başarabiliriz) kuruluşu ile bazı üye ve destekçilerini onurlandırma kararı aldı.

Slovakya Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu amaçla cuma günü saat 10.00’da ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde tören düzenlenecek.

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