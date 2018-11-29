“duygusal ZekÂ İle Etkin Liderlik Eğitimi” Düzenlendi



Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından, “Duygusal Zekâ ile Etkin Liderlik Eğitimi” düzenlendi.



Oda’dan verilen bilgiye göre, dün, herkese açık olan ve daha çok tüm sektörlerdeki departman şef ve yöneticileri, kurum yöneticileri, ekip liderlerine yönelik verilen eğitim; konumlarında rekabet üstünlüğü kazanmak, uzmanlığını pazarlanabilir bir boyuta çıkarmak, kurumunda net kârını büyük oranda artırmak, başkalarını etkileme yeteneğini radikal bir biçimde geliştirip, etkin lider olmak hakkında bilgilerin paylaşılmasıyla gerçekleştirildi.



Eğitim, Profesyonel Koç, Eğitmen ve Bilinçaltı Teknikleri Uzmanı Mine Canova tarafından Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda verildi.



Eğitim sonunda katılımcılara Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar verildi.



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