Dürüst’ten Seyrüsefer Affı Açıklaması

“SEYRÜSEFER AFFININ YASALLAŞMASI İÇİN İVEDİLİK ALDIK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, seyrüsefer affının bir an önce yasallaşarak yürürlüğe girmesi amacıyla ivedilik kararı aldıklarını belirtti.

Dürüst, vatandaşların haklardan eşit şekilde yararlanabilmesini sağlamak istediklerini söyledi.

25 Ağustos 2016’da, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yasa gücünde kararname ile kayıttan düşen araçların yeniden kayıt altına alınması ve/veya kayıttan düşmemiş ancak seyrüsefer harçlarında geriliği olanlara yönelik olarak yapılan yeni düzenlemeden, vatandaşların belirlenen süre içerisinde faydalanmasına olanak tanıyan kararın, muhalefet tarafından iptalinin ardından, yasa değişikliği çalışmaları başlatılmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dürüst, bir kabulü sırasında, seyrüsefer affı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, yasa gücünde kararnamenin, muhalefetin başvurusuyla mahkeme tarafından iptal edilmesine kadar geçen sürede, bu uygulamadan birçok vatandaşın faydalandığını, ancak birçok vatandaşın da faydalanamadığını belirtti.

Tüm vatandaşların haklardan eşit şekilde faydalanmaları ilkesine bağlılıklarını dile getiren Dürüst, bu ilkeye dayanarak, iptal edilen yasa gücünde kararnamenin, yasallaşarak tüm vatandaşların faydalanmasına imkan tanımak için yasa çalışmalarına hemen başladıklarını, yaklaşık 15 gün önce, yasanın görüşülmesi için KKTC Meclisi’ne gönderdiklerini kaydetti.

Dürüst, birçok vatandaşın, seyrüsefer affı ile ilgili yapılacak yasal değişikliği beklediğini, yasanın bir an önce KKTC Meclisi’nde görüşülerek, yasallaşması için de ivedilik alındığını belirtti.

“AMACIMIZ 15 GÜNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİ SAĞLAMAK”

Yapılacak yasal değişikliğin, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yasa gücünde kararnamede belirtildiği gibi olacağına da dikkati çeken Bakan Dürüst, “Amacımız vatandaşlarımızın haklardan eşit şekilde faydalanabilmesini sağlamaktır. Biliyorum ki birçok vatandaşımız yapılacak yasal değişikliği beklemektedir. Alınan ivedilik kararıyla birlikte, amacımız 15 gün içerisinde yasanın yürürlüğe girmesini sağlamaktır” dedi.