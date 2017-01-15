Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ocak 2017 Pazar 10:11

DÜRÜST:”ÇÖZÜM ŞEKLİ İNSANLARIMIZIN YERİNDEN HAREKET EDECEĞİ BİR ÇÖZÜM OLMAMALIDIR”

DÜRÜST:”ÇÖZÜM ŞEKLİ İNSANLARIMIZIN YERİNDEN HAREKET EDECEĞİ BİR ÇÖZÜM OLMAMALIDIR”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
DÜRÜST:”ÇÖZÜM ŞEKLİ İNSANLARIMIZIN YERİNDEN HAREKET EDECEĞİ BİR ÇÖZÜM OLMAMALIDIR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, geçtiğimiz gün Güzelyurt’da katıldığı bir açılışta Cenevre konferansına bağlı olarak Güzelyurt ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ferah Umut Şoför Okulu’nun açılışında konuşan Bakan Dürüst cenevre görüşmelerine atıfta bulunarak Güzelyurt’un KKTC sınırları içerisinde kalması gerektiğinin bir kez daha öne çıktığını belirterek şunları kaydetti;

“ Güzelyurt’un KKTC devleti sınırları içerisinde kalmasının önemi bir kez daha bu görüşmeler çerçevesinde ön plandadır. Bu anlayış Cenevre görüşmelerinde bir kez daha anlaşılmıştır. Bizler çözüm karşıtı değiliz çözüm olmalıdır bizlerde destek vermeye hazırız ancak bu çözüm şekli insanlarımızın yerinden hareket edeceği bir anlayışla olmamalıdır.

Bugün Güzelyurt’da yeni umutlar yeni yatırımlar vardır. Bizler yatırımcıların önünü açmaya devam edelim kendi ülkemizden alışveriş yapalım ve esnafımıza sahip çıkalım ”dedi.

Ülkemize artık bu noktadan sonra daha çok sahip çıkmamız gerektiğini, küçük büyük tüm yatırımların ülke genelinde bu günlerde önemli olduğunu belirten Bakan Dürüst, Güney Kıbrıs’ın anlaşmaya razı olana kadar geçen süreçte KKTC’nin ekonomik ve sosyal olarak gelişmeye devam etmesi gerektiğinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Açılışa Bakan Dürüst ile birlikte Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç de katıldı.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'DE FETÖ Operasyonu KKTC'DE FETÖ Operasyonu
SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAVI İÇİN BAŞVURU SÜRECİ YARIN BAŞLIYOR SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAVI İÇİN BAŞVURU SÜRECİ...
TMSF Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hasan Köroğlu LAÜ’de Konferans Verdi TMSF Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hasan...
Akıncı: “Muavinlik Değil, Dönüşümlü Cumhurbaşkanlığın Olacağı Federal Bir Ortaklık Aşamasındayız” Akıncı: “Muavinlik Değil, Dönüşümlü Cumhurbaşkanlığın...
DP’nin Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü Mesajı DP’nin Dr. Fazıl Küçük’ün Ölüm Yıldönümü...
DR. KÜÇÜK KABRİ BAŞINDA ANILDI DR. KÜÇÜK KABRİ BAŞINDA ANILDI
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

KKTC'DE FETÖ Operasyonu

Haberi Oku