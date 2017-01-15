DÜRÜST:”ÇÖZÜM ŞEKLİ İNSANLARIMIZIN YERİNDEN HAREKET EDECEĞİ BİR ÇÖZÜM OLMAMALIDIR”



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, geçtiğimiz gün Güzelyurt’da katıldığı bir açılışta Cenevre konferansına bağlı olarak Güzelyurt ile ilgili açıklamalarda bulundu.Ferah Umut Şoför Okulu’nun açılışında konuşan Bakan Dürüst cenevre görüşmelerine atıfta bulunarak Güzelyurt’un KKTC sınırları içerisinde kalması gerektiğinin bir kez daha öne çıktığını belirterek şunları kaydetti;“ Güzelyurt’un KKTC devleti sınırları içerisinde kalmasının önemi bir kez daha bu görüşmeler çerçevesinde ön plandadır. Bu anlayış Cenevre görüşmelerinde bir kez daha anlaşılmıştır. Bizler çözüm karşıtı değiliz çözüm olmalıdır bizlerde destek vermeye hazırız ancak bu çözüm şekli insanlarımızın yerinden hareket edeceği bir anlayışla olmamalıdır.Bugün Güzelyurt’da yeni umutlar yeni yatırımlar vardır. Bizler yatırımcıların önünü açmaya devam edelim kendi ülkemizden alışveriş yapalım ve esnafımıza sahip çıkalım ”dedi.Ülkemize artık bu noktadan sonra daha çok sahip çıkmamız gerektiğini, küçük büyük tüm yatırımların ülke genelinde bu günlerde önemli olduğunu belirten Bakan Dürüst, Güney Kıbrıs’ın anlaşmaya razı olana kadar geçen süreçte KKTC’nin ekonomik ve sosyal olarak gelişmeye devam etmesi gerektiğinin son derece önemli olduğunu vurguladı.Açılışa Bakan Dürüst ile birlikte Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç de katıldı.