Dürüst, Türkiye–kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti İle Görüştü



Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, konuşmasında, “25 kişilik heyetle iki değerli Kıbrıs Türk Toplumu Liderleri Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük için düzenlenen anma törenlerine katılmak için KKTC’de bulunduklarını” belirten Rüşat Aydoğan, bu vesile ile Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir ülkenin ilim yuvası, bir devletin devlet olmasında en önemli kurum olduğunun altını çizen Rüşat Aydoğan, TC ve KKTC’nin iki kardeş ülke olarak birlik ve beraberlik içinde olduklarını, bayrak, vatan ve milletin kırmızı çizgileri olduğunu, bu vesile ile şehitlikleri de ziyaret edeceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst de konuşmasında, Türkiye ve KKTC ilişkilerini daha da güçlendirmek için kurulan cemiyeti kabul etmenin kendisi için önem taşıdığını, “Kıbrıs Türk Toplumu Liderleri Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün önünde saygı ile eğildiğini, Allah’tan rahmet dilediğini” söyledi.

KKTC Devleti’nin kolay kurulmadığını vurgulayan Bakan Dürüst, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin sayesinde bugün bağımsız ve egemen bir devlete sahip olduklarını belirtti.

Türkiye’nin güçlü olmasının KKTC’nin de güçlü olması demek olduğunu ifade eden Dürüst, Milli Eğitim Bakanlığı olarak cemiyet ile her zaman iletişime hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Görüşmenin ardından Türkiye- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti yetkilileri, Bakan Dürüst’e anı plaketi takdim etti.











