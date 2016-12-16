Dürüst, Türkiye’den Gelen Medya Heyetini Kabul Etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KKTC’de temaslar yapan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile Akdeniz Gazeteciler Federasyonu heyetini kabul etti. Kabulde konuk heyetlere, Kıbrıs Türk Turizm Yazarları Derneği yetkilileri de eşlik etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KKTC’de temaslar yapan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile Akdeniz Gazeteciler Federasyonu heyetini kabul etti. Kabulde konuk heyetlere, Kıbrıs Türk Turizm Yazarları Derneği yetkilileri de eşlik etti.

Bakanlık açıklamasına göre, kabulde konuşan Dürüst, “Ne kadar güçlü bir Anavatan Türkiye Cumhuriyeti devleti varsa, Kıbrıs Türk halkı da dünya coğrafyasında o kadar daha huzurlu ve güçlü olacaktır” dedi.

Dürüst, şunları kaydetti:

“Kıbrıs adası üzerinde Türk varlığını sürdürmek istiyorsak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her anlamdaki nefesini buradan eksiltmememiz gerekiyor. Anavatan’ın nefesi buradan eksilirse ekonomik, sosyal, siyasal kültürel ve daha birçok unsurla birlikte geriye gidiş başlar ve şerefimiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne zarar vermiş oluruz.”

Dürüst, Anadolu’nun birçok yöresinde insanların Ada veya Kıbrıslı Türkler ile alakalı net olarak bilgi sahibi olmadıklarını, bu nedenle Anavatan’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha çok tanıtılması gerektiğini de kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni en iyi basın yayın ve medya temsilcilerinin tanıtacağını belirten Dürüst, gazetecilerin tanıtım için üstlendiği misyonun önemine işaret ederek, imkanları elverdiği ölçüde bakanlık ve milletvekili olarak yapılacak aktivitelere katkı koymaya hazır olduğunu anlattı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mevlüt Yeni de, federasyonlarının Akdeniz çanağında kurulmuş 10 ili kapsadığına işaret ederek, yakından takip ettikleri Kıbrıs’a gazeteci olarak önem verdiklerini kaydetti.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Feridun Fazıl Özsoy da, resmi olarak Kıbrıs Türk Turizm Yazarları Derneği’ni bünyelerine aldıklarını ve bunu çok önemsediklerini belirterek, Kıbrıs’ın tanıtımı için özellikle turizm ve medya alanlarında neler yapılabileceğini Gazeteciler Konfederasyonu’nun genel kuruluna taşımak amacı güttüklerini ifade etti.