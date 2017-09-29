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29 Eylül 2017 Cuma 14:08

DÜRÜST, TÜGİAD HEYETİNİ KABUL ETTİ

DÜRÜST, TÜGİAD HEYETİNİ KABUL ETTİ
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KKTC’de bulunan Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) heyetini kabul etti.

Dürüst kabulde, Türkiye’nin her alanda KKTC’nin yanında olması nedeniyle KKTC’nin geleceğe daha emin ve güvenle yürüyebilecek, gün geçtikçe daha da güçlenerek yoluna devam eder bir durumda olduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamasına göre Dürüst, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceği konumundaki TÜGİAD’ın KKTC’de yatırım araştırması yapmasının da umut verici olduğunu belirtti.

TUGİAD Başkanı Ali Yücelen de, sıcak konukseverlik için dernek adına teşekkür etti.

Yücelen, KKTC’ye hangi alanlarda ne gibi yatırımlar yapılabileceği konusunda araştırma yapmak, yerinde incelemek ve temaslar gerçekleştirmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirdi. 
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