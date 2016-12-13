Dürüst Trafikle İlgili Aldıkları 10 Kararı Açıkladı

“AĞIR VASITALARA TAKOMETRE TAKILACAK, YASAL DÜZENLEMELER YAPILACAK, YOLLARA TONAJ ÖLÇÜM CİHAZLARI KONULACAK, EĞİTİM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, bakanlığın geniş katılımla gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda trafikle ilgili alınan 10 kararı kamuoyuyla paylaştı.

Bu kararların bazıları bir ay içerisinde hayata geçirilirken bazıları da 3 aylık bir süreç sonrasında uygulamaya konulacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, bugün bakanlık yetkililerinin de hazır bulunduğu basın toplantında, arasında, ağır vasıtalara takometre takılması, karayolları ve trafik dairesine cezai yaptırım uygulama yetkisi verilmesi ve 4 farklı tüzük çalışmasının olduğu kararları 10 kararı açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, geçen hafta meydana gelen trafik kazasının ardından bütün ekip ve paydaşlarla birlikte ülkenin trafik sistemini ve trafikte güvenliği ve alınacak tedbirleri masaya yatırdıklarını belirtti.

Sadece yolların iyi olmasıyla trafik sorununun çözülemeyeceğini vurgulayan Dürüst, “aklıselim olan bütün halk da biliyor ki 6 aylık bir çalışmayla trafik sorununu çözemezdik” dedi.

GENİŞ KATILIMLI TOPLANTILAR DİZİSİ

Dürüst, Ticaret Odası, Sanayi Odası, K.T. Müteahhitler Birliği, Beynelmilel Nakliyeciler Birliği, Şoför Okulları Derneği, Trafik Kazalarını Önleme Derneği gibi örgütler ve devlet birimleri, emniyetin trafikten sorumlu birimleri ve bakanlık bünyesindeki birimlerle birlikte geniş katılımlı bir toplantıyla ortak aklı nasıl ortaya koyabileceklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Toplantıların sonucunda aldıkları radikal kararları açıklayan Dürüst, bu karaların bir kısmının kısa dönemli, bir kısmının ise uzun vadeli sonuç getirecek adımlar olduğunu bazısının da Bakanlar Kurulu’na veya Meclis’e gönderileceğini ifade etti.

Dürüst alınan kararların trafik ulaştırma komisyonu tarafından da onaylandığını belirterek, trafikte yapılması gerekenlerle ilgili aldıkları kararları sıraladı.

KARARLAR

Dürüst, kamyon, tır ve otobüslerin, ağır vasıta olarak tabir edilen bütün araçlara takometre takılmasına karar verdiklerini ve bu kararı Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını belirtti.

Ağır yüklü kamyonlar için belirlenmiş noktalara tonaj ölçüm cihazları yerleştirileceğini de kaydeden Dürüst, bu cihazların elektronik bir sistemle anında araçların üzerindeki yükü belirleyebileceğini söyledi.

Dürüst, bu sistemle hiçbir şoförün ve firmanın aracına yol kapasitesinin üzerinde tonaj yükleyemeyeceğini belirtti.

Karayolları Dairesi’ne bağlı muayene birimlerinin istenilen teknik cihaz ve makinelere haiz olabilmesi ve personele teknik eğitim programları konulmasına da karar verdiklerini açıklayan Dürüst, “muayene sisteminin gerek tüzükle gerek ise daha güçlü denetim yapabilecek teknik donanıma sahip olmasını sağlamak da kaçınılmazdır” dedi.

Dürüst, Trafik Dairesi bünyesinde, sürüş eğitimi izni ve sürüş eğitmenleri sağlık tüzüğü, şoför okulları ve eğitmenleriyle ilgili esas ve kıstasları tüzüğü, motorlu araçlar ve yol trafik tüzüğü değişiklikleri ve ehliyet, sınav ve sürüş ehliyet müfettişleriyle ilgili usul ve kurallar tüzüğü olmak üzere, bu 4 tüzüğün hayata geçirilmesi için bugünden çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Dürüst, uzun bir süre önce kararı alınan ancak uygulamaya geçilmeyen radarlar için de geçen hafta 350 bin TL tutarındaki 7 radarın siparişinin verildiğini de açıkladı.

Dürüst, Karayolları ve Trafik Dairesi’nin de cezai uygulama yetkisine haiz olması gerektiğine karar verdiklerini ve bunu öneri olarak Bakanlar Kurulu’na ve meclise götüreceklerini söyledi.

Dürüst, KKTC sınırlarından giren ve özellikle araba kiralayacak olan kişilerin ülke trafiği hakkında bilgilenmesini sağlayacak el broşürü bastırılmasına ve sınır kapılarında yetkililer tarafından dağıtılmasına da karar verdiklerini anlattı.

Karayolları Dairesi’nin ani müdahale yapabilmesi, doğal afetler karşısında acil kazalar karşısında imkan kabiliyeti arttırabilmesi için donanımını çağdaş normlarda arttırması gerektiğine karar verdiklerini belirten Dürüst, “En azından araç kabiliyetleri üst seviyelere çıkartılmalıdır” dedi.

Dürüst, Trafikte kullanılan araçların yenilenebilmesi için nasıl bir teşvik uygulanabileceğinin de Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’yla yapılacak çalışmalarla belirleneceğini ifade etti.

Dürüst, son olarak da ülkedeki hız sınırlamasıyla ilgili en azından belli yollarda uygulanacak farklı kararlar alındığını belirtti.



