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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:49

DÜRÜST:” TESİR ALTINDA KALMAYAN HÜR BİR BASIN, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TEMELİNDE İLERLEYEBİLİR”

DÜRÜST:” TESİR ALTINDA KALMAYAN HÜR BİR BASIN, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TEMELİNDE İLERLEYEBİLİR”
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DÜRÜST:” TESİR ALTINDA KALMAYAN HÜR BİR BASIN, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TEMELİNDE İLERLEYEBİLİR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü “dolayısıyla mesaj yayınladı.

Günümüz şartlarında gece gündüz demeden zaman mevhumu olmadan halkın doğru habere ulaşması için büyük emek sarf eden basın camiasının çalışma koşullarının düzelmesi, bununla birlikte basının daha güçlü hale gelmesinin önemine işaret eden Bakan Dürüst, böylelikle ülkemiz demokrasilerinin devamına daha fazla katkı koyabileceklerini belirtti.

Basın özgürlüğü sadece gazeteciler için değil, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme haklarını kullanabilmeleri açısından halk için de vazgeçilmez özgürlüklerin başında yer almaktadır diyen Bakan Dürüst, tesir altında kalmayan hür bir basının, basın özgürlüğü temelinde ilerleyebileceğini belirtti.

Geçmiş yıllara oranla gelişen teknolojik koşullar nedeniyle basın çalışanlarının bu imkanlar çerçevesinde daha hızlı ve anında haberleri kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Dürüst, "Enformasyon Çağı"nda yaşadığımızı ve bir "Enformasyon Devrimi"nin gerçekleştirildiğini söyledi.

Kuşkusuz baş döndüren bir hızla ve ivme kazanarak toplumları etkilemeye devam eden bu gelişimde basının rolü de büyük önem taşımaktadır diyen Dürüst, tüm bu gelişimler içerisinde hiçbir tesir altında kalmayan, hür bir basın , “ basın özgürlüğü “ sayesinde mümkün olacaktır dedi.

Bakan Dürüst, bu düşüncelerle KKTC’nin gelişimi, sesimizi dünyaya duyurmamız için en büyük katkıları sağlayan Kıbrıs Türk Medyasında emek veren tüm basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutluyor, esenlikler diliyorum. İfadesinde bulundu.  
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