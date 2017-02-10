DÜRÜST: “TELEKOMÜNİKASYONDA YENİDEN YAPILANMA ÇOK YAKINDA”

“TELEKOMÜNİKASYON ALANINDAKİ YENİDEN YAPILANMA ATILIMI ÇOK YAKINDA”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, “Telekomünikasyon alanındaki yeniden yapılanma atılımı çok yakında” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dürüst bugün Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Karaçay, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıldağ, KKTC Telsim Genel Müdürü Hakan Gülümser ve KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’dan oluşan heyeti kabul etti.

Dürüst, numara taşıma noktasında gerçekleştirilen düzenleme ile rekabetin oluşacağını, bununda daha kaliteli iletişim ve tüketici açısından bir çok avantajı beraberinde getireceğini belirtti.

Dürüst, KKTC Telsim’in KKTC’de ortaya koymuş olduğu iletişim alanındaki hizmetlerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerindeki toplumsal katkının takdir edilecek ve aynı zamanda örnek teşkil edecek düzeyde olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

“Bakanlık olarak, şubat ayı sonu ya da mart ayı başlarında Telekomünikasyon alanında, yeniden yapılanma noktasında atılımlarımız olacak” diyen Dürüst, “Güçlü KKTC bizim için hedeftir, bu yolda ilerlemenin en etkili yolu iletişim ve bilişim alanlarında çağdaşlaşmayı yakalayabilmekle mümkün olacaktır” dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Karaçay da yaptığı konuşmasında, ziyaretlerinin teşekkür amaçlı olduğunu belirtti.

Uzun zamandan beridir, numara taşınabilirliği konusunda çok uğraş verdiklerini ancak herhangi bir neticeye varamadıklarını dile getiren Karaçay, Dürüst’ün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na gelmesi ile birlikte konuya hassas davranarak çözüme ulaşmasını sağladığını, bununla beraber de sektörün önünün büyük oranda açıldığını belirtti.





