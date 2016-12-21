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21 Aralık 2016 Çarşamba 15:52

Dürüst, TAK’ın 43. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Dürüst, TAK'ın 43. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 43. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Neriman Saygılı’yı kutladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını dünyaya duyuran, Kıbrıs Türkü’nün varoluşunun önemli simgelerinden birisi olan Türk Ajansı Kıbrıs’ın 43’ncü kuruluş yıldönümünü kutlar, şahsınızda emeği geçen tüm çalışanların, zor şartlarda ortaya koymuş olduğu özverili çalışmalardan dolayı kutlarım” dedi.

Dürüst, Kıbrıs Türk halkı ile bütünleşmiş en önemli kurumlarımızdan birisi olan Türk Ajansı Kıbrıs’ın en kısa süre içerisinde, hak ettiği çağdaş ve modern bir yapı ile çalışanlarının daha huzurlu ve daha rahat hizmet verebilecekleri bir noktaya gelmesini diledi.

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