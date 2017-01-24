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24 Ocak 2017 Salı 15:04

DÜRÜST: “PROJELERİMİZ TEK TEK HAYAT BULMAYA BAŞLADI”

DÜRÜST: 'PROJELERİMİZ TEK TEK HAYAT BULMAYA BAŞLADI”
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DÜRÜST: “PROJELERİMİZ TEK TEK HAYAT BULMAYA BAŞLADI”

Geçtiğimiz yıl eylül ayında yapımına başlanan 5.5 kilometrelik Görneç-Alevkayası yolu tamamlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst konuyla ilgili açıklamasında, hizmete giren yolla Mesarya’nın Girne sahillerine bağlandığını belirtti.

Dürüst, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile birlikte yarın bölgeyi ziyaret edeceklerini de bildirdi.

Göreve geldikleri ilk günlerde ortaya koydukları projelerin adım adım hayat bulmaya başladığını belirten Dürüst, tamamlanan projelerden Paşaköy-Aslanköy yolunun da önümüzdeki hafta açılacağını belirtti

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