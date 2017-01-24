DÜRÜST: “PROJELERİMİZ TEK TEK HAYAT BULMAYA BAŞLADI”

Dürüst, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile birlikte yarın bölgeyi ziyaret edeceklerini de bildirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst konuyla ilgili açıklamasında, hizmete giren yolla Mesarya’nın Girne sahillerine bağlandığını belirtti.