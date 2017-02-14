DÜRÜST:” PAŞAKÖY -ASLANKÖY YOLU HALKIN HİZMETİNE AÇILDI”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, bakanlığın yol projelerinin hızla devam ettiğini, Paşaköy –Aslanköy yolunun yenilenme aşamasının bittiğini ve hizmete girmesinin müjdesini vermek istediğini söyledi.

Bakan Dürüst, bu yolu yaparken en büyük hedeflerinin Paşaköy, Aslanköy ve civar halkının, daha kaliteli,güvenli seyahat etmelerini sağlamak ve Lefkoşa Mağusa anayoluna Mesarya köylerinin bağlantısını kolaylaştırmak olduğunu, böylelikle bölge halkına katkı sağlayacağını söyledi.

Bakan Dürüst yolun yaklaşık 5 buçuk km den oluştuğunu, 6 metre asfalt genişliği olan bir yol olduğunu, ancak bölge halkından ve belediyeden gelen yoğun talep üzerine Paşaköy’den ,Paşaköy mezarlığına olan yolda takriben 1 km olan yol çalışmasının başladığını, en kısa sürede bu yolunda tamamlanacağını açıkladı.

Bakan Dürüst, Paşaköy’den Vadili’ye giden yolunda çok kısa sürede yeniden yapılandırılarak halkın hizmetine sunulacağının müjdesini verdi.

Paşaköy –Aslanköy yolunun verilen tarihten daha önce tamamlandığını belirten Bakan Dürüst, yarın Başbakan Hüseyin Özgürgün ile biten bu yolun inceleme ziyaretini gerçekleştireceklerini söyledi.

Ülkemizin dört bir yanında karayollarımızı iyileştirilerek, yeni yolların yapımına devam edileceğini belirten Dürüst, bu projeyi gerçekleştiren ilgili müteahhitlere, Karayolları Dairesi teknik ekibi ve müdürüne ve katkı koyan Paşaköy Belediyesi’ne teşekkürlerini sunduğunu, Paşaköy –Aslanköy yolunun KKTC ve yöre halkına hayırlara vesile olmasın temenni etiğini ifade etti.