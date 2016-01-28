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Dürüst, Özel Eğitim Müfredatı İçin Çalışma Başlatıldığını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, özel eğitim müfredatı için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Dürüst, Özel Eğitim Müfredatı İçin Çalışma Başlatıldığını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, özel eğitim müfredatı için çalışma başlatıldığını açıkladı.

28 Ocak 2016 Perşembe 16:57
Dürüst, Özel Eğitim Müfredatı İçin Çalışma Başlatıldığını Açıkladı
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DÜRÜST, ÖZEL EĞİTİM MÜFREDATI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI


Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, özel eğitim müfredatı için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen biligye göre, okullara yönelik olarak başlattığı inceleme ziyaretleri çerçevesinde Doğancı İlkokulu ve Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Kemal Dürüst, şöyle dedi:

“Özel eğitime muhtaç olan çocuklarımızın, yaşam içerisinde, kendi kendilerine yetebilecek bir noktaya gelmeleri adına, öğretmenlerimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Uzman eğitimciler tarafından başlattığımız özel eğitim müfredatı programının hazırlanması çalışmalarımız devam etmektedir. Kısa bir süre içerisinde özel eğitim müfredatımızı, tüm özel eğitim merkezlerimizde uygulamaya başlatacağız.”

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DürüstÖZEL EĞİTİM MÜFREDATI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI
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