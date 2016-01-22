Dürüst; “Okullarımızın İhtiyaçlarını Karşılamak Asli Görevimizdir”

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Girne Bölgesi’nde bulunan bazı okulları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.



Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Girne Bölgesi2nde bulunan, Ağırdağ, Dikmen ve Şht. Hasan Cafer İlkokulları’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu, okul yöneticileri ve öğretmenlerle sohbet ederek, okullar hakkında bilgiler aldı.



Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Girne Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Bakanlık Müsteşarı Bumin Paşa, Özel Kalem Müdürü Şifa Soğukpınar ve İlköğretim Dairesi Müdürü Salih Canseç’in de eşlik ettiği okul ziyaretlerinde, okul müdürleri ile okulun durumu hakkında bilgiler aldı, ihtiyaçları yerinde inceleyerek, ihtiyaçların en kısa zamanda karşılanması için gerekli girişimleri başlattı.



Bakan Dürüst, ziyaret ettiği okullarda, sınıflarda ders gören öğrencileri de ziyaret ederek, öğrencilere bazı sorular yöneltti.



Bakan Dürüst Girne Şehit Hasan Cafer İlkokuluna gerçekleştirdiği ziyaret sırasında basına açıklama bulundu.



Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, ziyaretlerinde okulların eksikliklerini ve neler yapılırsa daha iyi daha kaliteli eğitim yapılabileceğini görüştüklerini belirterek, ziyaret ederek inceleme gerçekleştirdiği devlet okullarının zaman zaman yapılan eleştiriler noktasında olmadığını da kaydetti.



“KKTC’deki tüm çocuklarımızın bizim için önemli olması düşüncesinden yola çıkarak, özel okullarımızda bizim için önemlidir, devlet okullarımızda bizim için önemlidir” diyen Bakan Dürüst, Devlet okullarının zaman zaman eksikliklerinin olduğuna dikkati çekerek, “okullarımızın zaman zaman ihtiyaçları ve eksiklikleri gündeme gelebilir. Doğrudur. Eğitimin dinamik yapısı dolayısıyla, ihtiyaçlar ve eksiklikler hiçbir zaman bitmeyecektir. Bu düşüncenin yanında, okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, eksikliklerini gidermek bizim asli görevimizdir. Daha kaliteli bir gençlik için elbette ki daha kaliteli eğitim kaçınılmazdır” dedi.



Manevi değerlere sahip çıkan, kötü alışkanlıklardan uzak durabilen, kendini savunabilen, çevresi ile barışık, doğru beslenebilen, kendisine ve çevresine saygılı nesiller yetiştirmek hedeflerinde olduklarını belirten Bakan Dürüst, bu hedefe ulaşabilmek amacı ile okullarda sadece Matematik, Türkçe, Fen gibi dersler değil, doğru beslenme, trafik ve madde bağımlılığı ile mücadele gibi derslerinde müfredata aldıklarının altını çizdi.

Son Güncelleme: 22.01.2016 18:46