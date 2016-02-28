Dürüst: “Nişantaşı Üniversitesi Güzelyurt’a Üniversite Kuracak”

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, “çok kısa bir süre sonra Türkiye’nin büyük ve saygın üniversitelerinden birisi olan Nişantaşı Üniversitesi’nin Güzelyurt’a üniversite kuracağını” kaydetti.

Dürüst, üniversitenin açılması ile birlikte en geç eylül ayından itibaren Güzelyurt’a öğrenci akışının sağlanacağını da söyledi, esnafa “büyümeye ve gelişmeye hazır olun” çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Güzelyurt Sanayi Sitesi esnafının düzenlediği dayanışma gecesine katıldı.

Dürüst, gecede, Güzelyurt sanayi esnafına yönelik konuşma yaptı. Dürüst, bugüne kadar Kıbrıs müzakerelerinde her zaman “Güzelyurt’un verilebileceği söylentilerinin var olduğunu” belirterek, “Güzelyurt verilmeyecek. Çünkü Güzelyurt’un teminatı, bu topraklara alın terini akıtan ve bu topraklarda Kıbrıs Türkü’nün kökleşmesini sağlayan, sizlersiniz. Sizler sadece Güzelyurt’un değil, KKTC’nin teminatısınız” diye konuştu.

Dürüst, Kıbrıs müzakere sürecinde sürekli olarak “Güzelyurt’un verilebileceği” söylentileri neticesinde “1974’ten bu yana KKTC’de en az gelişen bölgenin Güzelyurt olduğunu, ancak buna karşın, esnaf, sanayici ve bu bölgede alın teri ile çalışan tüm halk sayesinde Güzelyurt’un 1974 öncesinden bu yana iki katı gelişme ve büyüme gösterdiğini” kaydetti.

“GÜZELYURT’TAKİ GELİŞİME VE BÜYÜMEYE HAZIRLIKLI OLUN”

Güzelyurt’ta yapılan bunca yatırım ve bunca mücadeleden sonra verilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Dürüst, “Güzelyurt’taki gelişime ve büyümeye hazırlıklı olun” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Güzelyurt ve Güzelyurt bölgesindeki tüm yerleşim yerlerinin en büyük sorununun nüfusun az olması ve bunun yanında yoğun bir şekilde başka yerleşim yerlerine göç vermesi olduğuna dikkati çekti.

“Çok kısa bir süre sonra, Türkiye’nin büyük ve saygın üniversitelerinden birisi olan Nişantaşı Üniversitesi Güzelyurt’a üniversite kuruyor. Üniversite’nin açılması ile birlikte en geç eylül ayından itibaren, Güzelyurt’a öğrenci akışı sağlanacaktır” diyen Dürüst, Nişantaşı Üniversitesi’nin Güzelyurt’a üniversite açması ile birlikte Güzelyurt’un nüfusunun bir anda artış göstereceği inancını dile getirdi.

Dürüst, bununla birlikte Güzelyurt ve bölge esnafının yaşanacak olan nüfus artışı ile birlikte taleplere cevap verecek nitelikte gelişmesi, büyümesi ve yenilenmesi gerekliliğinin ortaya çıkacağını belirterek, “büyümeye ve gelişmeye hazırlıklı olun” çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Güzelyurt’un yurt ve pansiyon tarzı yerlere de ihtiyaç duyacağını belirterek, bölge halkı için yeni iş ve yatırım alanlarının da ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Eylül ayı itibariyle Güzelyurt’ta eğitim vermeye başlayacak olan Nişantaşı Üniversitesi’nin ilk etapta en az bin 500 civarında bir öğrenci sayısının olacağını belirten bakan Dürüst, gelecek olan öğrencilerin bölgede öğrenci olmaktan mutluluk duyacakları bir ortamın yaratılması halinde, bu sayının ileriki dönemlerde daha da artacağı, bu artışın da yine Güzelyurt ve bölge halkının kalkınmasına katkı sağlayacağı inancını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, eylül ayından itibaren Güzelyurt ve bölgesinin çok daha farklı bir yapıya bürüneceğini, üniversite ile birlikte birçok sektörün bölgede gelişim göstereceğini ve var olan işletmelerin de gelişmek ve büyümek, hizmet kalitesini arttırmak zorunda kalacağına dikkat çekti.

ESNAF VE YATIRIMCIYA YÖNELİK KALKINMA KREDİLERİ…

Dürüst, bu noktada esnafa ve yatırımcıya yönelik kalkınma kredilerinin arttırılması için girişim başlatacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst’ün, konuşmasının ardından, geceye katılan tüm sanayi esnafı ile tek tek görüşerek, esnafın yaşadığı sorunları ve sıkıntıları da dinlediği ifade edildi.