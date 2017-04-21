Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Memur-Sen’i ziyaret etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Memur-Sen’i ziyaret etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dürüst’e ziyarette Bakanlık Müsteşarı Bumin Paşa ve Bakanlık Plan Proje Müdürü Şifa Soğukpınar eşlik etti.

Memur-Sen Başkanı Mındıkoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada Dürüst’ün çalışma hayatıyla ilgili hassasiyetlerini ve her zaman diyaloğa açık olduğunu bildiklerini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de konuşmasında Memur-Sen’in KKTC çalışma hayatı için çok önemli olduğunu belirterek, yaptıkları davetten ve Memur-Sen’i ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“SENDİKACILIK SADECE TEPKİSEL EYLEMLER TEMELİNE DAYANMAZ”

Dürüst, “Demokratik teamüller çerçevesinde, sendikaların eylem yapması, tepkisel eylemlerde bulunması bir hak olduğunu kabul etmenin yanında, sendikacılığın sadece tepkisel eylemler temeline dayanmadığı, gerçek işlevinin hem üyelerinin haklarını korumak hem de halkımızın daha kaliteli hizmet alması yönünde katkı koymak olduğunun altını çizmek isterim” dedi.

Hedeflerinin gerek kamu çalışanlarının gerekse de özel sektör çalışanlarının, çalışma yaşamını daha kaliteli bir noktaya getirmek olduğunu ifade eden Dürüst, “Bu hedefe, yasalarla ve yetkili sendikalarımızın katkıları ve yönlendirmeleriyle ulaşabileceğimizin de bilinciyle hareket ediyoruz” diye konuştu.

Dürüst, çatışma kültürünü değil, uzlaşı kültürünü önde tutarak, diyalog yoluyla sorunların çözülebileceğini ve güzelin ancak bu yolla yakalanabilineceğini de ifade etti.