Dürüst, KTOD Heyetini Kabul Etti

“ENGELLİLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK TÜM PROJELERE DESTEĞE HAZIRIM”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği Başkanı Sedat Hacımehmet ve dernek üyelerini kabul etti.

Dürüst kabulde, yıllardır derneğin yapmış olduğu çalışmaların takdire şayan olduğunu, engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü desteğe hazır olduğunu söyledi.

Dürüst, bu ziyarette kendisine aktarılan tüm taleplerin yerine getirilmesi için en kısa sürede ilgili bakanlık müdürlerinin de bulunacağı geniş katılımlı bir toplantıyla düğmeye basılacağını kaydetti.

“Engelli bir yaşam sürmenin bir gün hepimizin başına gelebileceğini düşünerek adım atmamız gerekiyor” diyen Dürüst, “Gerek yasalar çerçevesinde gerekse hükümet nezdinde engelli kardeşlerimizin yaşam kalitelerini arttıracak her türlü projenin arkasında duracağız” dedi.

KTOD Başkanı Sedat Hacımehmet de, KKTC’nin kanayan yaralarından birinin trafik kazaları olduğunu söyledi. Hacımehmet, kazalar sonucu engelli olan vatandaşların yaşadıkları birçok zorluk bulunduğunu, yollarda yapılan alt yapı çalışmalarının trafik kazalarının azalmasında büyük etken olduğuna inandığını kaydetti.

Hacımehmet, Özel Eğitim Yasası’nın halen daha meclisten geçmediğini anımsatarak, bu konuda kısa sürede bir gelişim beklediklerini, tekerlekli sandalyede olan vatandaşların sokaklarda rahatça dolaşamadıklarını, bu nedenle belediyeler işbirliğinde gerekli alt yapının sağlanması gibi bir takım taleplerinin olduğunu aktardı.