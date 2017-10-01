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01 Ekim 2017 Pazar 13:14

DÜRÜST: “KKTC, ÖLÇEĞİNE GÖRE ÇOK HIZLI KALKINAN BİR ÜLKE”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KKTC’nin, ölçeğine göre çok hızlı kalkınan bir ülke olduğunu belirtti.

DÜRÜST: 'KKTC, ÖLÇEĞİNE GÖRE ÇOK HIZLI KALKINAN BİR ÜLKE”
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DÜRÜST: “KKTC, ÖLÇEĞİNE GÖRE ÇOK HIZLI KALKINAN BİR ÜLKE”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KKTC’nin, ölçeğine göre çok hızlı kalkınan bir ülke olduğunu belirtti.

Dürüst, KKTC Armatörler Birliği heyetini kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Armatörler Birliği Başkanı Mustafa Cancuri ziyarette yaptığı konuşmada, Girne Limanı’nın yük taşımacılığına kapatılacağı konusunda çıkan spekülasyonlara bir nokta koymak ve konuyu bakanla görüşmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de konuşmasında, birliğin çok önemli bir boşluğu doldurduğunu ve KKTC ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Dürüst, “KKTC ölçeğine göre çok hızlı kalkınan bir ülke. Turizm, eğitim ve inşaat sektörleri yanında KKTC ekonomisi ithalat ve ihracata dayalı bir ülke. KKTC ekonomisinin lokomotif sektörlerinin gelişmesine katkı koyan en önemli sektör de bir ada ülkesi olması dolayısıyla deniz taşımacılığıdır.

İthalatımızın ve ihracatımızın büyük bir bölümü deniz taşımacılığı ile gerçekleşmektedir” diyen Bakan Dürüst, “deniz limanlarımızın bu önemli misyonuna paralel olarak yatırıma ihtiyacı olduğunu da her fırsatta dile getiriyoruz” dedi.

Dürüst, deniz limanlarının iyileştirilmesine yönelik olarak çalışmaların gündemde olduğunu belirterek, “konu ile ilgili olarak Bakanlar kurulumuzun aldığı bazı kararlar da vardır. Ancak bu kararlar çerçevesinde, Girne Limanı’nın yük taşımacılığına kapatılacağı konusunda herhangi bir kararı yoktur” dedi.

Girne Limanı’nın yük taşımacılığına kapatılması konusunda herhangi bir hedeflerinin ve çalışmaların olmadığını dile getiren Bakan Dürüst, “Girne Limanı ile ilgili olarak, atılması gereken herhangi bir adım olacaksa, bunu mutlaka paydaşlarımızla oturur istişare eder, ne olacağına ilişkin kararı ilgili tüm sektörlerle birlikte vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Dürüst, sektörün konu ile ilgili olarak çıkan spekülasyonlara göre hareket etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Dürüst, yapılan iyi şeylerin göz ardı edilerek sadece kötü taraflarını ön plana çıkartmanın, KKTC’deki tüm sektörleri kötü yönde etkilediğine dikkati çekerek, “Bizler bu ülkede yatırım yapanların, KKTC’nin büyümesine ve kalkınmasına katma değer sağlayanların her zaman yanındayız, yanında olacağız” dedi.

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