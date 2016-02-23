Dürüst ‘’KKTC Bir Eğitim Adasıdır’’

DÜRÜST: “NEREDEN NEREYE GELDİĞİMİZİ UNUTMAMALIYIZ”

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Girne Üniversitesi’nde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Yüksek Öğretimdeki Yeri ve Türkiye ile İlişkiler” konulu bir seminer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Üniversitesi öğrencilerine “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Yüksek Öğretimdeki Yeri ve Türkiye ile İlişkiler” konulu seminer vermek için Girne Üniversitesi kampusunu ziyaret eden Dürüst’ü, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Girne Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Hürmüs Refiker karşıladı.

“ZOR GÜNLERDEN GEÇTİK, NEREDEN NEREYE GELDİĞİMİZİ UNUTMAMALIYIZ"

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, seminerde yaptığı konuşmasına KKTC’nin turizm merkezi olan Girne'de ve Girne Üniversitesi’nde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek başladı.

Bakan Dürüst, “Kendimi hep şanslı hissettim. Anavatanımıza sadece 76 km uzaklıkta bulunmaktayız, ben de yanı başımızın anavatanımız olduğunu hissederek büyüdüm. Limasol'da doğdum, 45 yaşıma giriyorum. Ama savaş günlerini bizzat yaşadım, hatırlıyorum. Çok zorluklar çektik, göçmen olduk ama en nihayetinde Güzelyurt'a geldik ve orada yaşıyoruz. Nereden nereye geldiğimizi unutmamız gerekiyor. Bugün ülkemizde 12 üniversitemiz var" dedi.

“KEŞKE ÖĞRENCİ OLSAM DA, BEN DE GİRNE ÜNİVERSİTESİ'NDE OKUSAM"

Kemal Dürüst “Girne Üniversitesi’ne üçüncü gelişim. Burada böyle bir seminer vermekten çok mutluyum. Üniversitenin yeni kampusunun açılışında, keşke öğrenci olsam da ben de Girne Üniversitesi’nde okusam diye düşündüm. İlk açılış anında gördüğüm bu farklı mimari ve arkası deniz olan Girne Üniversitesi'nde okumanın ne güzel olacağını düşündüm” dedi.

“KKTC BİR EĞİTİM ADASIDIR”

Bakan Kemal Dürüst, seminerde öğrencilere kendilerini geliştirmelerini ve kendilerinin bir eğitim adası olan KKTC'de okuduklarını unutmamaları gerektiğini dile getirdi.

Dürüst, "Nüfusu 271 bin olan ülkemizin, 85 bini yüksek öğrenim ve öğretim kurumlarında öğrenci olan kişilerdir. Ülkenin üçte biri öğrenci olması buranın bir eğitim adası olasının ispatıdır” diye konuştu.

KKTC’nin ve Girne Üniversitesi’nin değerlerinin artacağını söyleyen Dürüst, şöyle devam etti:

“Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat İ. Günsel’in bana altı sene önce söylediği ve benim de bugün burada sizlere söyleyeceğim, benim için çok anlamlı bir söz var. Bir şuanda değerli olan yapılar vardır, bir de sürekli değer kazanan ve daha da değerlenecek olan unsurlar vardır. Bu unsurlar bir belge olabilir, bir devlet olabilir, bir kurum olabilir. Benim düşünceme göre, hem devletimiz eğitim adası olarak hem de bugün içinde okumakta olduğunuz Girne Üniversitesi, değerli ve daha da değerlenecek olan unsurlardandır. Sizler Girne Üniversitesi’nden mezun olduğunuzda, hem ilk mezunlar olmanın hem de Girne Üniversitesi’nin başarılı konumunun gururunu yaşayacaksınız”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ VE EĞİTİM KONUSUNDA TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDEYİZ”

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, KKTC’nin güçlü bir devlet olma yönünde ilerlediğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kayıtsız şartsız ülkeye sahip çıktığını ve YÖK aracılığı ile birçok noktada akreditasyon kapılarının açıldığını dile getirerek, 2013 yılında kurulan Girne Üniversitesi’nde 10 farklı kurumdan akredite olduğunu ve bunun her geçen yıl artış sağlayacağını sözlerine ekledi.

Dürüst sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti gurur kaynağımızdır. Ancak biz eğitim konusunda Türkiye'nin önündeyiz diyebiliriz. 80 milyonluk TC devleti içerisinde 50 bin üçüncü ülke uyruklu öğrenci var ama bizim ülkemizde nüfusları kıyasladığımızda 80 milyonda 50 bin, 270 binde 25 bin üçüncü ülke uyruklu öğrenci var. Bunlar artık kendimizi fark etmemizi gerektiren, sizlerin de nerede okuduğunuza emin olmanızı gerektiren unsurlardır" dedi.

“YATIRIMLARDA AKLIN ÖTESİNE GEÇEN BİR KURUM”

Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, seminerde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Yakın Doğu Üniversitesi ziyaretinden de söz ederek; “Bir simülasyon merkezi, bir hayvan hastanesi ve daha bir çok merkezinin olduğu Yakın Doğu Üniversitesi’ni büyük bir dikkatle ve hayranlıkla gezdim; metrekareye düşen yatırımlarda aklın ötesinde geçilmiştir” dedi.

Dürüst, öğrencilerden çok çalışarak tam donanımlı mezun olmalarını ve ülkelerine döndüklerinde ve hem kendi hem de KKTC devletinin başarılı anılmasına vesile olmalarını istedi.

Bakan öğrencilere çağdaşlık ve donanım olarak birçok Türkiye ve dünya üniversitelerinden üstünde bir üniversitede eğitim aldıklarını söyleyerek mezun olup ülkeden ayrılacak öğrencilerin KKTC ile bağlarının daim olması temennisinde bulundu.

“KENDİNİZİ GELİŞTİRİN, ÇOK OKUYUN, ÇOK ARAŞTIRIN; ÜLKENİN GELECEĞİNİ SİZİN GİBİ, DEĞERLİ KURUMLARDA EĞİTİM ALAN GENÇLER AYDINLATACAK”

Bir ülkenin gelişiminin yüksek öğrenimi ile paralel olduğuna vurgu yapan Kemal Dürüst, seminerdeki Denizcilik bölümü öğrencilerine “Sizler denizin dünya haritasındaki en güzel yerinde eğitim alıyorsunuz bu da sizin en büyük ayrıcalığınızdır" dedi.

Öğrencilere çok çalışmalarını, çok okumalarını ve çok araştırmalarını söyleyen Kemal Dürüst, “Zamanınızı iyi değerlendirin. Her yeni nesil bir öncekinden daha şanslı oluyor ama sizler çok şanslısınız. Denizcilik, Kıbrıs ile müsemmadır ve sizler özellikle Girne Üniversitesi’nde eğitim aldığınız için çok şanslısınız.

Üniversiteler dünyaya açılan pencereler gibidir; ülkelerin gurur kaynağıdır. Ne mutlu size ki bu üniversitelerden birinde böyle donanımlı bir eğitim alıyorsunuz. Girne Üniversitemizin KKTC sınırları içerisinde yer almasından büyük bir memnuniyet duydum. Okulunuza dört elle sarılın okulunuz son derecede çağdaş donanıma sahiptir, başarılarınızın devamını dilerim” dedi.

Seminer sonunda KKTC Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst’e, Girne Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlkay Salihoğlu tarafından plaket takdim edildi. Salihoğlu Bakan Dürüst'e seminere katıldığı için teşekkür etti.