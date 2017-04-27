Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Kıbrıs Gençlik Spor ve Kültür Derneği üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dernek Başkan Şenol Duyal, derneğe verdiği destekten dolayı Dürüst’e teşekkür etti.

Derneğin giderek büyüyeceğine inandığını belirten Dürüst de, KKTC devletinin sağlam temeller üzerine kurulduğu yönündeki inancının böylesi demokratik teamülleri ortaya koyabilen derneklerin artmasıyla tam olduğunu belirtti.

Dürüst, gençlerin önerilerinin son derece önemli olduğunu, yıllarca sivil toplum örgütlerinde emek veren ve dernek başkanlığı yapan biri olarak buralarda verilen hizmetlerin kutsal olduğunu bildiğini söyledi.

Gençlerin hedefinin KKTC devletine sahip çıkmak olması gerektiğini kaydeden Dürüst, gençlere rehber ve örnek olmaları gerektiğini vurguladı.