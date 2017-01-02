DÜRÜST, İSTANBUL’DAKİ SALDIRIYI KINADI

Anavatanımızın her zaman yanında olduğumuzun altını çizerken, bu acıyı paylaştığımı belirtirim. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Dürüst yayımladığı mesajda, “İstanbul Ortaköy’de, bir eğlence mekanına gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin de yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Menfur terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.