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02 Ocak 2017 Pazartesi 06:05

DÜRÜST, İSTANBUL’DAKİ SALDIRIYI KINADI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, İstanbul Ortaköy’de meydana gelen terör saldırısını kınadı.

DÜRÜST, İSTANBUL'DAKİ SALDIRIYI KINADI
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DÜRÜST, İSTANBUL’DAKİ SALDIRIYI KINADI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, İstanbul Ortaköy’de meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dürüst yayımladığı mesajda, “İstanbul Ortaköy’de, bir eğlence mekanına gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin de yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Menfur terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

Anavatanımızın her zaman yanında olduğumuzun altını çizerken, bu acıyı paylaştığımı belirtirim. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

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Kemal Dürüstİstanbul OrtaköyTERÖR
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