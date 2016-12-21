DÜRÜST: “HUZUR VE GÜVENİ ŞEHİTLER, MÜCAHİTLER VE ANAVATANA BORÇLUYUZ”

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI DÜRÜST MESAJ YAYINLADI

DÜRÜST: “HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE YAŞIYORSAK, BUNU ŞEHİTLERİMİZE, MÜCAHİTLERİMİZE VE ANAVATAN TÜRKİYE’YE BORÇLUYUZ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, geleceğe güvenle bakmak için geçmişi unutmamak gerektiğini belirterek, “Bugün huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunu şehitlerimize, mücahitlerimize ve Anavatan Türkiye’ye borçluyuz” dedi.

Bakan Dürüst, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dürüst’ün mesajı şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan, bugününe ve yarınlarına ışık tutan, aziz şehitlerimizin verdiği haklı mücadeledir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, vatan topraklarını müdafaa etmek, Kıbrıs Türkü’nün varlığını yaşatmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhunu taşımaktadır.

Geleceğe güvenle bakmak, geçmişimizi unutmamakla olur. Şu anda kendi bayrağımız altında, kendi devletimizde huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bunu en başta aziz şehitlerimize, kahraman mücahitlerimize ve her koşul ve durumda Kıbrıs Türkü’nü asla yalnız bırakmayan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne borçluyuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan aziz şehitlerimizi, 53’ncü yılında şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun”