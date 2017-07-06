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06 Temmuz 2017 Perşembe 10:01

Dürüst: "Her açılış, KKTC’nin ileriye gidişinin işaretidir"

Dürüst: 'Her açılış, KKTC'nin ileriye gidişinin işaretidir'
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 Dürüst: "Her açılış, KKTC’nin ileriye gidişinin işaretidir"


Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Gönyeli Boğaz yolu (Eski Girne yolu) yenileme projesinin açılış töreni le ilgili olarak bir açıklama yaparak, 7 Temmuz Cuma günü saat 17.30’da gerçekleştirilecek olan açılış törenine, tüm halkın katılması ile ilgili mesaj verdi.

Bakan Dürüst açıklamasında, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak, özellikle de Karayolları Dairesi Müdürlüğümüzce ortaya koymuş olduğumuz projelerimizi tek tek hayata geçirmeye, halkımızın hizmetine sunmaya aşlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek, bir süre önce açılışı gerçekleştirilen Akıncılar yolunun ardından, 7 Temmuz Cuma günü de, Gönyeli Boğaz (eski Girne yolu) yolunun açılışının gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakan Dürüst, projesi tamamlanarak halkın hizmetine sunulan her bir icraatın, KKTC’nin büyümesi, ileriye gidişinin bir işareti olarak algılanması gerektiğine vurgu yaparak, “Mutluyuz ki, imkansızlıklar yaşadığımız ancak imkanlarımızın ölçüsünde, yatırımlar ortaya koyarak, halkımıza hizmet etmeyi başarabiliyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de, eski Girne yolunun yenilenmesi projesini tamamlayarak, halkımzın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, yenilenen yolun teknik detayları ile ilgili olarak da bilgiler vererek yolun asfalt genişliğinin yaklaşık olarak 8 metre, uzunluğunun ise 7.5 Km., ihale bedelinin ise 5.5 Milyon TL. olduğunu belirtti.

Gelişen ve gittikçe artan bir nüfus yapısına sahip olan Gönyeli ve civar yerleşim yerlerini, Girne’ye kaliteli ve güvenli bir şekilde bağlayacak olan Gönyeli Boğaz yolunun tüm çizgileme, korkuluk ve trafik levhaları ile birlikte tamamlanarak, 7 Temmuz Cuma günü, Fazıl Plümer Koruluğu karşısında gerçekleştirilecek ve açılışı Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yapacağı törene özellikle Gönyeli ve civar köylerde ikamet eden tüm halka çağırıda bulunarak, açılışa davet eden Bakan Dürüst, “yolumuz yenilenmiştir. Gerekli tüm güvenlik tedbirleri, yol çizimleri ve oto korkulukları ile halkımızın hizmetine sunulacaktır. Burada tüm bu yolu kullanacak olan araç sürücülerimizden bir kez daha dikkatli, aşırı süratten kaçınarak, trafik kurallarına uygun bir şekilde araç kullanmalarını özellikle rica ediyorum” dedi.

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Dürüst: Her AçılışKKTC’nin Ileriye Gidişinin Işaretidir
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