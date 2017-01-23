DÜRÜST:” HEDEFİMİZ TAKSİCİLERİN EVLERİNE EKMEK GÖTÜRMELERİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK “





Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Murat Kayalar Başkanlığındaki Girne Taksiciler Birliği ile görüştü taleplerini dinledi.



Genel anlamda ülkedeki taksicilerin sorunlarının görüşüldüğü toplantıda Girne Taksiciler Birliği özelde Girne bölgesindeki turizm potansiyeli yüksek olan otel işletmecileri ile ilgili sıkıntılarını ve kaçak taşımacılık konusundaki beklentilerini aktardılar.

Bakan Dürüst, ilgili kesimlerinde görüşlerine yer vererek kaçak taşımacılık konusunda yasal düzenlemeler yaptıklarını, 2012 yılında casino izni olan otellere yolcu taşımacılığı yapılabilmesi için belirli bir hak verildiğini, bunların tümümün yenileneceğini açıkladı.

Maalesef kendilerine yapılan ihbarlarda bu konunun suiistimal edildiğini öğrendiklerini belirten Bakan Dürüst, bakanlık olarak isteklerinin taksicilerin evlerine ekmek götürebilmeleri noktasında kazanç sağlayabilmelerinin önlerini açmak olduğunu ilk olarak da casinolarda bu plakaların güncellemesini yapacaklarını söyledi.

Taksicilerin genel anlamda ekonomik sıkıntılar yaşadıkların belirten Dürüst, ilerleyen günlerde genelde tüm taksicilerin görüşlerini bir kez daha alacaklarını, yasal ve tüzüksel anlamdaki çalışmaları revize ederek yürürlüğe koyacaklarını ifade etti.