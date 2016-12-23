Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Aralık 2016 Cuma 15:02

DÜRÜST HASAR GÖREN MENDİREK VE FENER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI

DÜRÜST HASAR GÖREN MENDİREK VE FENER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

DÜRÜST HASAR GÖREN MENDİREK VE FENER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Girne Limanı’nda hasar gören mendireğin tamiri ve yeni fener konusunda çalışma başlatıldığını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Girne Limanı ve Girne Turizm Limanı’nda kötü hava koşullarından dolayı meydana gelen olumsuzlukları yerinde inceledi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Dürüst incelemenin ardından yaptığı açıklamada, fırtınanın tarihi Girne Limanı’nda bulunan mendirekte hasara ve fenerin yıkılmasına neden olduğunu, mendireğin, bir süredir gündemlerinde olduğunu, tarih limanın geneli ile ilgili bir proje çalışmasının bulunduğunu ancak kaynak yetersizliği nedeniyle ihalenin iptal edildiğini kaydetti.

Mendirekte oluşan zafiyetin giderilmesi ve yıkılan fenerin yerine yenisinin takılması ile ilgili çalışma başlatıldığını kaydeden Dürüst, hem teknik anlamada hem de mali kaynak noktasında Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle destek sözü aldıklarının altını çizdi.

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİNE DÜŞEN YILDIRIM

Dürüst, Girne Telekomünikasyon Dairesi’ne yıldırım düşmesi sonucu bir santralin devre dışı kaldığını ve birçok abonenin hizmet alamadığını, sorunun giderilmesi için çalışmanın sürdüğünü kaydetti.

GAZİMAĞUSA’DA GEMİ KARAYA OTURDU

Kemal Dürüst, fırtına nedeniyle Gazimağusa’daki Palm Beach açıklarında bir geminin karaya oturduğunu, Girne Limanı’nda da roro (tekerlekli araç taşıyan )gemisinin halatlarının kopması nedeniyle olumsuz ve üzücü olaylar yaşandığını belirtti.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Felaketi Gördü Girne Felaketi Gördü
Demokrat Parti 10. Olağan Kurultayı Yarın Yapılıyor Demokrat Parti 10. Olağan Kurultayı Yarın Yapılıyor
Denktaş, Ab Koordinasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti Denktaş, Ab Koordinasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti
CTP’nin “Yüreğin Solunda, Barışın Yolunda” Sloganı İle Gerçekleştirdiği 46’ıncı Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Sürüyor CTP’nin “Yüreğin Solunda, Barışın Yolunda”...
Noel Baba Barış Köyü… Noel Baba Barış Köyü…
Akıncı, Kıdd’i Kabul Etti Akıncı, Kıdd’i Kabul Etti
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Girne Felaketi Gördü

Haberi Oku