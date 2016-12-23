DÜRÜST HASAR GÖREN MENDİREK VE FENER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Girne Limanı’nda hasar gören mendireğin tamiri ve yeni fener konusunda çalışma başlatıldığını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Girne Limanı ve Girne Turizm Limanı’nda kötü hava koşullarından dolayı meydana gelen olumsuzlukları yerinde inceledi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Dürüst incelemenin ardından yaptığı açıklamada, fırtınanın tarihi Girne Limanı’nda bulunan mendirekte hasara ve fenerin yıkılmasına neden olduğunu, mendireğin, bir süredir gündemlerinde olduğunu, tarih limanın geneli ile ilgili bir proje çalışmasının bulunduğunu ancak kaynak yetersizliği nedeniyle ihalenin iptal edildiğini kaydetti.

Mendirekte oluşan zafiyetin giderilmesi ve yıkılan fenerin yerine yenisinin takılması ile ilgili çalışma başlatıldığını kaydeden Dürüst, hem teknik anlamada hem de mali kaynak noktasında Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle destek sözü aldıklarının altını çizdi.

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİNE DÜŞEN YILDIRIM

Dürüst, Girne Telekomünikasyon Dairesi’ne yıldırım düşmesi sonucu bir santralin devre dışı kaldığını ve birçok abonenin hizmet alamadığını, sorunun giderilmesi için çalışmanın sürdüğünü kaydetti.

GAZİMAĞUSA’DA GEMİ KARAYA OTURDU

Kemal Dürüst, fırtına nedeniyle Gazimağusa’daki Palm Beach açıklarında bir geminin karaya oturduğunu, Girne Limanı’nda da roro (tekerlekli araç taşıyan )gemisinin halatlarının kopması nedeniyle olumsuz ve üzücü olaylar yaşandığını belirtti.





