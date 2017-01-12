Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ocak 2017 Perşembe 16:22

DÜRÜST:” CENEVRE’DE NE KARAR ALINIRSA ALINSIN TÜRKİYE’NİN ETKİN GARANTİSİ VAZGEÇİLMEZDİR”

DÜRÜST:” CENEVRE'DE NE KARAR ALINIRSA ALINSIN TÜRKİYE'NİN ETKİN GARANTİSİ VAZGEÇİLMEZDİR”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
DÜRÜST:” CENEVRE’DE NE KARAR ALINIRSA ALINSIN TÜRKİYE’NİN ETKİN GARANTİSİ VAZGEÇİLMEZDİR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kıbrıs Türkünün özgürlük ve mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anma programlarına katılmak için ülkemizde bulunduklarını belirten dernek başkanı Rüşat Aydoğan, KKTC halkının her zaman yanında olduklarını, geçişmişten bugüne çalışmalarını yakından takip ettikleri Bakan Kemal Dürüst’ün milli davaya sahip çıkması ve ülkesine yaptığı hizmetlerden dolayı teşşekkürlerini sunmak istediğini söyledi.

Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan, Kıbrıs’ın tüm Türk dünyası için çok önemli bir devlet olduğunu vurguladı.Türkiye ve Kıbrıs üzerinde büyük oyunlar oynandığına da işaret etti.

Bakan Dürüst, “Buraya verdiğiniz önem Türklük ruhuna varlığına bir katkıdır” diyerek “KKTC halkına sahip çıkmak adına kendi imkanlarınızla siyasal ve sosyal bir mücadele veriyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Cenevre’deki görüşmelere de işaret eden Bakan Dürüst, Cenevre’de ne karar alınırsa alınsın Türkiye’nin etkin garantisinin önemli olduğunu ifade etti..

Dürüst,“Çözüm arayışı her zaman olmalıdır. Barışçıl yaşam için bu şart. Tek varlığımız olan Anavatanımızı uzaklaştırmayı içermemelidir. TC

devleti güçlü olmak zorundadır. Türkiye ne kadar güçlü olursa biz de o kadar huzurlu rahat oluruz.Biz Anavatansız yaşayamayız” dedi.

“Dileğim Cenevre görüşmelerinin bir çözüme kavuşturulmasıdır” diyen Bakan Dürüst, gerçek huzura gerçek güvene hizmet edecek ve karşılıklı hakların gasp edilmeyeceği tarihe sahip çıkacak bir anlaşmaya dikkat çekti.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALANLI: “VERDİĞİ MÜCADELEYİ YENİ NESİLE AKTARMAK EN BÜYÜK GÖREVİMİZ” ALANLI: “VERDİĞİ MÜCADELEYİ YENİ NESİLE AKTARMAK...
DP: “Senin ve Dava Arkadaşların Ruhu Şad Olsun Ki, Al-Beyaz Bayraklar Bu Gönderden Hiç İnmeyecek” DP: “Senin ve Dava Arkadaşların Ruhu Şad Olsun...
KANSERİN YAYILMASI YÜZDE 75 ENGELLENDİ KANSERİN YAYILMASI YÜZDE 75 ENGELLENDİ
ÇAVUŞOĞLU KONFERANSTA KONUŞTU ÇAVUŞOĞLU KONFERANSTA KONUŞTU
Mercedes Kül Oldu Mercedes Kül Oldu
Kullanıp Attılar Kullanıp Attılar
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

ALANLI: “VERDİĞİ MÜCADELEYİ YENİ NESİLE...

Haberi Oku