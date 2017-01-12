DÜRÜST:” CENEVRE’DE NE KARAR ALINIRSA ALINSIN TÜRKİYE’NİN ETKİN GARANTİSİ VAZGEÇİLMEZDİR”



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.Kıbrıs Türkünün özgürlük ve mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anma programlarına katılmak için ülkemizde bulunduklarını belirten dernek başkanı Rüşat Aydoğan, KKTC halkının her zaman yanında olduklarını, geçişmişten bugüne çalışmalarını yakından takip ettikleri Bakan Kemal Dürüst’ün milli davaya sahip çıkması ve ülkesine yaptığı hizmetlerden dolayı teşşekkürlerini sunmak istediğini söyledi.Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan, Kıbrıs’ın tüm Türk dünyası için çok önemli bir devlet olduğunu vurguladı.Türkiye ve Kıbrıs üzerinde büyük oyunlar oynandığına da işaret etti.Bakan Dürüst, “Buraya verdiğiniz önem Türklük ruhuna varlığına bir katkıdır” diyerek “KKTC halkına sahip çıkmak adına kendi imkanlarınızla siyasal ve sosyal bir mücadele veriyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.Cenevre’deki görüşmelere de işaret eden Bakan Dürüst, Cenevre’de ne karar alınırsa alınsın Türkiye’nin etkin garantisinin önemli olduğunu ifade etti..Dürüst,“Çözüm arayışı her zaman olmalıdır. Barışçıl yaşam için bu şart. Tek varlığımız olan Anavatanımızı uzaklaştırmayı içermemelidir. TCdevleti güçlü olmak zorundadır. Türkiye ne kadar güçlü olursa biz de o kadar huzurlu rahat oluruz.Biz Anavatansız yaşayamayız” dedi.“Dileğim Cenevre görüşmelerinin bir çözüme kavuşturulmasıdır” diyen Bakan Dürüst, gerçek huzura gerçek güvene hizmet edecek ve karşılıklı hakların gasp edilmeyeceği tarihe sahip çıkacak bir anlaşmaya dikkat çekti.