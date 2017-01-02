Bakan Dürüst: “Çalışmalara Hava Koşullarının Müsait Olması İle Birlikte Hız Verilecek”



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, yenileme çalışmaları devam eden Gönyeli boğaz yolunda (eski Girne yolu) incelemelerde bulundu, çalışmaların gidişatı ile ilgili olarak, yolun yapımını gerçekleştiren firma yetkililerinden bilgiler aldı.Bakanlık Müsteşarı Bumin Paşa, Bakanlık Müdürü Salih Canseç, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Bakanlık Plan Proje Müdürü Şifa Soğukpınar’ın da eşlik ettiği inceleme gezisinde Bakan Dürüst, yolun yapımını üstlenen firmanın yetkililerinden, çalışmaların durumu hakkında bilgiler alarak, yerinde incelemelerde bulundu.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Gönyeli – Boğaz yol yenileme çalışmaları ve ziyareti ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu, yol çalışmalarının devam ettiği süre içerisinde sürücülerin daha çok dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.“Yeni yılın ilk iş gününde, en fazla önemsediğimiz projelerden biri olan Gönyeli-Boğaz yolu yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmaların durumu hakkında yetkililerden bilgi almak amacı ile bu ziyareti gerçekleştirdik. Çalışmalara, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bir süre ara vermek mecburiyetinde kaldık. Bunun nedeni, hem yağışlı havanın yapılacak çalışmalara olumsuz katkı yapacağından hem de trafikte yaşanacak olan olumsuzluklara yol açmamak içindir”diyen Bakan Dürüst, yol yapımını üstlenen firma yetkililerinin verdiği bilgiler ışığında da hava koşullarının düzelmesiyle birlikte yol yapım çalışmalarına kalındığı yerden devam edileceğini belirtti.“Teknik ekibin verdiği bilgi doğrultusunda, yol yapım çalışmalarına, hava koşullarının müsait olması ile birlikte hız verileceği ve yolun Nisan ayı içerisinde hizmete gireceği bilgisini kamuoyu ile paylaşabilirim” diyen Bakan Dürüst, yol çalışmaları devam ettiği süre içerisinde bölge sakinlerinin sabırlı davranarak, çalışmalardan dolayı meydana gelebilecek rahatsızlıkları doğal karşılamalarını rica ederken, yolu kullanan sürücülerin de daha dikkatli olmalarını istedi. Bakan Dürüst, yol yapım çalışmaları devam ederken, alınması gereken tüm güzenlik tedbirlerinin en üst seviyelerde alınması için, firma yetkililerine direktif verdiklerini de belirterek, “alınması gerekli olan güvenlik tedbirleri yanında, sürücülerimizin de bu yolu kullanırken çok daha fazla dikkatli olmalarını rica ediyorum. Hem yol çalışmaları hem de kötü hava koşulları nedeniyle, yolu kullanan sürücülerimizin daha fazla dikkatli olmaları gerekmektedir” dedi.,“Bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın mağduriyetleri ve rahatsızlıkları konusunda bilgimiz vardır. Bu konulara olabildiğince duyarlı davranmaya çalışıyoruz. Konu ile ilgili olarak, yol yapımını üstlenen firma yetkililerine duyarlı davranılması konusunda hassas olmaları gerekliliğini belirttim” diyen Bakan Dürüst, “bizim için çok önemli bir yoldur. Yolun hizmete girmesi ile birlikte hem yolu kullanan sürücülerimiz için hem de bölge sakinlerimiz için büyük bir rahatlama ve kolaylık olacağının yanında, güvenlikli bir yola da kavuşmuş olacaklar” dedi.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, ileriki günlerde, yapımı devam eden diğer projeleri de yerinde inceleyeceklerini belirterek, çalışmaların en erken süre içerisinde tamamlanması için gerekli olan müdahaleleri yapacaklarını belirtti.