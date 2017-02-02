Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Şubat 2017 Perşembe 11:57

DÜRÜST: “BİLİŞİMİN ENGELSİZ YAŞAMA KATKI KOYMASI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI”

DÜRÜST: 'BİLİŞİMİN ENGELSİZ YAŞAMA KATKI KOYMASI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 DÜRÜST: “BİLİŞİMİN ENGELSİZ YAŞAMA KATKI KOYMASI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden oluşan bir heyeti bakanlıkta kabul etti.

YDÜ’de dördüncüsü düzenlenen “ Engelsiz Bilişim Günleri” çerçevesinde alınan kararların uygulanması ile ilgili görüşlerin aktarıldığı toplantıda Bakan Dürüst’ten destek talep edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, YDÜ’de dördüncüsü düzenlenen Kuzey Kıbrıs Turkcell’in destek verdiği “ Engelsiz Bilişim Günleri” projesinden son derece etkilendiğini, o gün verilen mesajların bugün ilgili kesimlerin katıldığı bu toplantıda hayata geçeceğini açıkladı.

Sosyal projelere verdikleri destek nedeniyle Kuzey Kıbrıs Turkcell’in örnek teşkil eden adımlar attıklarını belirten Bakan Dürüst, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkan ve üyelerinin ve YDÜ’nin bu yolda gerçekleştirdikleri çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Bakan Dürüst, güçlerin birleştiğinde aşılamayacak hiçbir engel olmadığını, artık somut adımlar atılacağını, bilişimin engelsiz yaşama direk katkı koyması için bugün düğmeye basıldığını açıkladı.

İlgili bakanlık müdürleri ile birlikte engelsiz bilişim günlerinde alınan kararların uygulanmasına katkı koyacaklarının altını çizen Bakan Dürüst şunları söyledi;

“Uygulanacak projeler çerçevesinde yasal ve tüzüksel değişiklikleri hayata geçirerek her konuda gerekli adımları atacağız. Engelli kardeşlerimizin bilişime ulaşma olanağına sahip olmaları,  toplumumuzda ve sosyal yaşamlarında kendilerinin daha rahat bir hayat geçirecekleri gerekli alt yapının gelişmesi, bilişim alanında yapılacak çalışmalarla sağlanacak tüm girişimlerde yanlarında olacağız”.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şiddet Gördüğünü Söyleyen Ünlü Boşandı Şiddet Gördüğünü Söyleyen Ünlü Boşandı
Abonelerin Dikkatine... 29 Numaralı Haberi Düzenleyerek Yeniden Yayımlıyoruz Abonelerin Dikkatine... 29 Numaralı Haberi Düzenleyerek...
“boş Değil Hoş Tatil” Etkinliği Çocuklar Ve Ailelere Hoş Bir Tatil Geçirtecek “boş Değil Hoş Tatil” Etkinliği Çocuklar...
Gazimağusa Kaymakamlığı Alkollü İçki Satış Ruhsatlarının Yenilenmesi İçin Son Başvuru Tarihini 28 Şubat Olarak Açıkladı Gazimağusa Kaymakamlığı Alkollü İçki Satış...
Lefkoşa’da 8 İşletmeye “beyaz Yasemin” Sertifikası Lefkoşa’da 8 İşletmeye “beyaz Yasemin” Sertifikası
Bes Başkanı Yalınkaya, Ltb Eski Başkanı Bulutoğulları’na Dava Açılmasını Olumlu Karşıladıklarını Açıkladı Bes Başkanı Yalınkaya, Ltb Eski Başkanı Bulutoğulları’na...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Şiddet Gördüğünü Söyleyen Ünlü Boşandı

Haberi Oku