DÜRÜST: “BİLİŞİMİN ENGELSİZ YAŞAMA KATKI KOYMASI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden oluşan bir heyeti bakanlıkta kabul etti.

YDÜ’de dördüncüsü düzenlenen “ Engelsiz Bilişim Günleri” çerçevesinde alınan kararların uygulanması ile ilgili görüşlerin aktarıldığı toplantıda Bakan Dürüst’ten destek talep edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, YDÜ’de dördüncüsü düzenlenen Kuzey Kıbrıs Turkcell’in destek verdiği “ Engelsiz Bilişim Günleri” projesinden son derece etkilendiğini, o gün verilen mesajların bugün ilgili kesimlerin katıldığı bu toplantıda hayata geçeceğini açıkladı.

Sosyal projelere verdikleri destek nedeniyle Kuzey Kıbrıs Turkcell’in örnek teşkil eden adımlar attıklarını belirten Bakan Dürüst, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkan ve üyelerinin ve YDÜ’nin bu yolda gerçekleştirdikleri çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Bakan Dürüst, güçlerin birleştiğinde aşılamayacak hiçbir engel olmadığını, artık somut adımlar atılacağını, bilişimin engelsiz yaşama direk katkı koyması için bugün düğmeye basıldığını açıkladı.

İlgili bakanlık müdürleri ile birlikte engelsiz bilişim günlerinde alınan kararların uygulanmasına katkı koyacaklarının altını çizen Bakan Dürüst şunları söyledi;

“Uygulanacak projeler çerçevesinde yasal ve tüzüksel değişiklikleri hayata geçirerek her konuda gerekli adımları atacağız. Engelli kardeşlerimizin bilişime ulaşma olanağına sahip olmaları, toplumumuzda ve sosyal yaşamlarında kendilerinin daha rahat bir hayat geçirecekleri gerekli alt yapının gelişmesi, bilişim alanında yapılacak çalışmalarla sağlanacak tüm girişimlerde yanlarında olacağız”.