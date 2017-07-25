DÜRÜST: “ALINAN EĞİTİMLER, HİZMET KALİTESİNİ ARTIRACAK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Temel İşletme ve Haberleşme eğitimlerini tamamlayan Sivil Havacılık Meydan İşletme memurlarına diplomalarını düzenlenen törenle verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Dürüst sertifika töreninde yaptığı konuşmada, KKTC’de turizm ve eğitimin en önemli sektörler olduğunu, ancak KKTC’nin bir ada ülkesi olmasından ve ulaşımın deniz ve hava limanlarından gerçekleştiriliyor olmasının, ulaşımın da öneminin büyük olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

“KKTC’ye bugün uçaklar sağlıklı bir şekilde gelebiliyorsa Sivil Havacılık Dairesi müdür ve personelinin deneyim ve donanımıyla gerçekleşebiliyor” diyen Dürüst, bu anlayışla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Hava Meydanları’nda yapılan kurslara katılım olduğunu aynı zamanda KKTC Sivil Havacılık Dairesi tarafından son olarak Haberleşme Eğitimi verildiğini belirtti.

Kursların, daha kaliteli eğitim verilebilmesi adına büyük katkı sağlayacağına olan inancını da dile getiren Dürüst, 2018 yılı içerisinde devreye girecek yeni havalimanı terminali ile personelin sorumluluğunun daha da artacağını belirterek, bu ve buna benzer kursların personelin kendilerini geliştirebilmeleri adına çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye’de gerçekleşen eğitime 6 memurun katıldığını belirten Bakan Dürüst, eğitim alan memurlardan Erman Efe’nin Türkiye birincisi olduğunu, diğer 4 personelin KKTC Sivil Havacılık Dairesi tarafından Haberleşme Eğitimini başarıyla tamamladıkların açıkladı.

“Ekiplerin aldıkları eğitimler, Sivil Havacılık Dairesi’nin hizmet kalitesine doğrudan yansımaktadır” diyen Bakan Dürüst, kurslara katılarak başarı gösteren tüm personeli tebrik ederek Sivil Havacılık Dairesi’ne bağlı çalışmaların ulusal güvenlik kurallarına uygun şekilde ilerlediğini de kaydetti.