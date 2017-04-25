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25 Nisan 2017 Salı 15:10

Dürüst Akıncılar-Ercan Yolunun 5 Mayıs’ta Hizmete Gireceğini Açıkladı

Dürüst Akıncılar-Ercan Yolunun 5 Mayıs'ta Hizmete Gireceğini Açıkladı
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, 7 kilometre uzunluğundaki Akıncılar-Ercan yolunun 5 Mayıs’ta hizmete gireceğini  açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dürüst,  Ercan-Akıncılar yol yapım çalışmalarını ve  KKTC’de ilk kez uygulanan tünel inşaatını yerinde inceledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Ercan Havalimanı girişinde yer alan tünel inşaatını, Ercan Havalimanı ve Akıncılar yolu kavşak yapımı ve Akıncılar yolu yapım çalışmalarını yerinde incelemek amacı ile  ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, “Büyük bir heyecan ve mutlulukla ifade etmem gerekiyor ki, daha önce belirlemiş olduğumuz tarih olan 5 Mayıs tarihinde, yolumuzu açabileceğiz” dedi.

Bakan Dürüst, Ercan-Akıncılar yolunun Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından açılacağını belirterek, Ercan-Akıncılar yolunda yapılan çalışmaların, KKTC’nin hızlı bir gelişim süreci içerisinde olduğunun en somut örneği olduğunu ifade etti.

İki tane çok önemli projenin hayat bulduğunu  vurgulayan  Dürüst, “KKTC’de bir ilk olacak olan tünel ile birlikte yıllardan beridir sorun teşkil eden ve bizler için hem siyaseten hem de toplumsal olarak büyük önem arz eden Akıncılar yolunun açılışının bir arada olması, heyecanımızı ve mutluluğumuzu kat ve kat arttırmaktadır” dedi.

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