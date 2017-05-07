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07 Mayıs 2017 Pazar 14:26

Dürüst: “Akıncılar, Dün De Bugün De Yarın Da KKTC Toprağıdır”

Dürüst: 'Akıncılar, Dün De Bugün De Yarın Da KKTC Toprağıdır”
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Bakanlığından verilen bilgiye göre, Dürüst, 9’ncusu düzenlenen “Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı’na” katılmak üzere Akıncılar’a gitti.

Bakan Dürüst, yaptığı açıklamasında, Akıncılar Köyü’nün KKTC toprakları dahilinde bir yerleşim yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Bu konuda yapmış olduğum açıklamalarımdan dolayı almış olduğum eleştirilere cevaben şunun altını çizmem gerekiyor ki Akıncılar Köyü elbette ki KKTC toprağıdır. Akıncılar köyü KKTC toprağı olarak da kalmaya devam edecek. Akıncılar köyünün 43 yıldan beridir bir yol özlemi vardı. Bizler büyük bir kararlılıkla bu özleme son vererek, Akıncılar köyümüzü KKTC’nin merkezine daha da yaklaştırmanın heyecanı içerisindeyiz.”

Bakan Dürüst, Festival alanında bulunan binlerce ziyaretçinin kolay bir şekilde, askeri bölgeden geçmeksizin Akıncılar köyüne geldiklerini belirterek, “yol çalışmalarımızı özellikle bugünkü festivale yetiştirebilmek, festivale katılacak olanların daha rahat bir şekilde Akıncılar köyüne gelebilmelerini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden yoğunlaştırdık ve yolu yetiştirebildik” dedi.

Dürüst, yolun ve festivalin özelde Akıncılar köyüne genelde de KKTC’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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