Dürüst: ''4.5G Şubat Sonu''

“4.5G ŞUBAT SONU”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Vodafone Telsim’i ziyaret ederek, Genel Müdür Hakan Gülümser ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dürüst, “Vodafone Telsim’in çalışmaları ve yatırımları hakkında teknik personelden bilgi aldı, bilişim teknolojilerinde KKTC’nin durumu ile ilgili ve telekomünikasyon hizmetleri konularında görüş alış verişinde bulundu.”

Dürüst, iletişim alanında bakanlık olarak verilen taahhütleri olduğunu, bunun da 4.5 G’ye geçiş olduğunu kaydetti.

4.5 G’ye geçiş için gerekli çalışmaların son aşamasına geldiğini belirten Dürüst, şubat sonuna kadar KKTC halkının 4.5 G ile tanışacağını söyledi.

Dürüst, şunları söyledi:

“Bakanlık olarak bilişim alanındaki yeniliklerimiz ve atacağımız tüm adımlarımızda, ülkemize hizmet veren GSM operatörleri ile işbirliği ve istişare içerisinde, halkımızın daha iyi ve daha kaliteli hizmeti en uygun koşullarda kullanmalarına olanak sağlamak en öncelikli amacımızdır.”

Vodafone Telsim Genel Müdürü Hakan Gülümser de, GSM sektörü ile ilgili bir çok konuda görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti.

Gülümser, “Bakan Dürüst bizlerle, telekom sektörü ile ilgili olarak 3 yıllık projelerini kapsayan yol haritalarını paylaştı. Çok güzel gelişmeler, çok güzel projeler var. Bu projeler hem KKTC’nin gelişimine katkı sağlayacak, hem de halkımızın daha kaliteli hizmeti en uygun şartlarda alabilmelerine olanak verecek” dedi.