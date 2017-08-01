DURUMU KRİTİK

Kuzey Kıbrıs’ta son dönemde artan denizde boğulma vakalarına dün Gazimağusa’da bir yenisi daha eklendi.

Ülkemizde turist olarak bulunan 46 yaşındaki İbrahim Ölkeci, dün öğle saatlerinde, Gazimağusa’nın Glapsides plajında, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa’da Glapsides plajında, sahilden yaklaşık 25 metre deniz içerisinde bulunan İbrahim Ölkeci, muhtemelen rahatsızlanarak aşırı miktarda su yutması neticesinde boğulma tehlikesi geçirdi.Denizde bulunan diğer vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan Ölkeci, olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ilk yardım tedavisi yapılan ve durumu ciddi olan Ölkeci, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye Ölkeci’nin durumunun oldukça kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sakin İbrahim Ölkeci, ülkemizde tatil amaçlı bulunuyor. Hayati tehlikesi süren Ölkeci evli ve 2 çocuk babası. Doktorların Ölkeci’yi kurtarmak için uğraşları sürerken, polisin soruşturması devam ediyor.Duyarlı bir vatandaş plajlardaki cankurtaran eksikliğine dikkat çekerek, “Sıcakların artmasıyla birlikte insanlar serinlemek için sahillere akın etti. Birçok plaj kapasitesinin çok üzerinde insan ağırlıyor. Bu plajların maalesef birçoğunda cankurtaran yok. Olmadığı için de böyle üzücü olaylar yaşanıyor. Her plajda en az bir cankurtaran görev yapmalı” dedi.