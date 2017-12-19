Durumu kritik !

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19 Aralık 2017 Salı 08:29
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Balıkesir - 1001 Airport servis yolunda yolun karşısına yaya olarak geçtiği sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Türkmenistan'lı  23 yaşındaki Bağtyyar Reyimov ağır yaralandı.

Sağılık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Reyimov'un kafatasının kırıldığı ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Kaza Mustafa Bayrak (E-36), yönetimindeki FE 645 plakalı salon araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Bağtyyar Reyimov'a çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Türkmen genç, sağlık 
görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldınldı. ihbar üzerine olay yerine giden Demirhan Polis Karakolu'nda görevli polis ekipleri ile Olay Yeri 
İnceleme uzmanı, kaza mahallinde detaylı incelemelerde bulundu. Bölge Karakollan Amiri Rüstem Tunçtaşlı'da bölgeye giderek yerinde inceleme yaptı. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı. 

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