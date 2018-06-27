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Dursun Oğuz: “seçimde Kazanan Ubp”

“UBP YEREL SEÇİMDE 1 MİLYON 250 BİN TL HARCADI”

Dursun Oğuz: “seçimde Kazanan Ubp”

“UBP YEREL SEÇİMDE 1 MİLYON 250 BİN TL HARCADI”

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:33
Dursun Oğuz: “seçimde Kazanan Ubp”

“UBP YEREL SEÇİMDE 1 MİLYON 250 BİN TL HARCADI”

Lefkoşa, 27 Haziran 18 :Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dursun Oğuz seçimde kazananın UBP olduğunu, UBP’nin 20 beldede başkan adayı çıkaran, 7 bağımsız adayı destekleyen ve 28 beldede meclis üyesi adayı gösteren ve en yüksek oy oranıyla bu seçimlerden galip çıkan parti olduğunu söyledi.

Oğuz, Ulusal Birlik Partisi’nin yerel seçimde 1 milyon 250 bin TL harcadığını da açıkladı.

UBP’den verilen bilgiye göre, Oğuz, katıldığı bir televizyon programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Partinin değişik görüşler barındırdığını ama son sözü her zaman yetkili kurulların söylediğini kaydeden Oğuz, partinin çok büyük bir kısmının bu görüşler doğrultusunda hareket ettiğinin sandık sonuçlarında görüldüğünü belirtti.

Yerel seçimlerde yaşanan bazı konuların gündem olduğunu, hatta bu gündemlerden ötürü görevinden istifa eden örgüt başkanlarının da bulunduğunu dile getiren Oğuz, “Ulusal Birlik Partisi her konuyu kendi içerisinde değerlendirecek ve disiplin kurullarının çalıştırılması gerekirse de bunu hiç düşünmeden yapacaktır” dedi.

Kimsenin çıkardığı üç beş adayla oran hesaplaması yapmamasını isteyen Oğuz, “gücü olan parti her bölgede aday gösterir ve gücünü belli eder, hem hükümette olup hem en büyük benim diyeceksiniz ama çıkaracak aday bulamayacaksınız, bu sizin büyüklüğünüzü değil şovdan daha ileriye gidemediğinizi gösterir” diye konuştu.

Oğuz, kaybedenlerin hükümet kurmasına olan halkın tepkisinin sandıkta bariz bir şeklide ortaya çıktığını da savundu.

“UBP 2013 SONRASI BİRLİKTELİĞİ SAĞLADI”

Oğuz, UBP’nin 2013’te yaşadığı süreçten sonra Hüseyin Özgürgün’ün Genel Başkanlığında bir kucaklaşmaya ve toparlanmaya doğru gittiğini kaydetti ve yapılanların meyvesinin Ocak 2018 ve Haziran 2018 seçimlerinde geri dönüş olarak alındığını belirtti.

UBP kurultaylarının her dönem seçimlerden daha fazla konuşulduğunu da söyleyen Oğuz, herkesin her kurultay sonrası partinin bölünmesini beklediğini, UBP’nin her seçimden güçlenerek çıktığını ifade etti.

UBP’nin birçok siyasi entrikaya karşı taban tarafından sahiplenildiğini söyleyen Oğuz, “UBP kurumsal bir yapıya sahiptir ve tüm değerlendirmelerini kendi içerisinde yapmaktadır, devletine ve milletine sahip çıkan ve bu ülkeye en fazla hizmet eden partinin siyasi entrikalarla dağıtılması mümkün değildir” dedi.

“KURUMSALLIKTAN UZAK AÇIKLAMALAR YAPILMAMALI”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un açıklamalarına yönelik bir soru üzerine ise Dursun Oğuz, “Kurumsal yapıda bu tip açıklamalar hoş değildir, aday olacak olan ben adayım der ve yola çıkar ama kurumsal yapıyı hedef alan açıklamalardan uzak durulması gerekir” diye konuştu.

Oğuz, kurultaya yönelik oyunlar olduğu ve bunun yerel seçimlere de yansıtıldığı yönündeki söylemleri kendisinin de duyduğunu ve bunların partinin yetkili kurullarında değerlendirileceğini söyledi.

SEÇİM HARCAMASI

Ulusal Birlik Partisinin yerel seçimde 1 milyon 250 bin TL harcadığını da açıklayan Oğuz, “20 beldede başkan adayı çıkaran, 7 bağımsız adayı destekleyen ve 28 beldede Meclis üyesi adayı ile yarışan bir parti için bu rakam yüksek bir rakam değildir, her iş parayla dönmektedir ve reklam ücretleri seçim döneminde gereğinden fazla artmaktadır” dedi.

“UBP KOMİTELERE 16 VEKİLLE TAM KATILIM SAĞLAMAKTADIR”

Dursun Oğuz, “bazı bakanların meclisin tatil döneminde komitelerin çalışmasını sanki ilk defa yapılıyormuş gibi sosyal medya üzerindenşov malzemesi yaptığını” savundu ve bunu doğru bulmadığını söyledi.

Oğuz, “Bu ilk defa olan bir şey değildir, her yıl meclis tatildeyken komiteler zaten çalışmaktadır ama özellikle Kudret Bey sosyal medyayı kendisinin ve partisinin şahsi şov alanı olarak kullanmakta ve halkı yanıltıcı beyanatlar vermektedir. UBP komitelere 16 vekille tam katılım sağlamaktadır, bu açıklamaları nasıl ki biz yanlış buluyorsak kendi ortakları da açıklamalarıyla bunu yanlış bulduklarını ifade etmektedirler“ dedi.

“CAS’IN KAPATILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Başbakan Erhürman’ın CAS hisselerini devlete alacağız açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine ise Oğuz, “Uluslararası havacılık kurallarına göre bir meydanda en az iki şirketin faaliyet göstermesi gerekmektedir, hal böyle iken CAS’ın kapatılması değil en üst düzey görüşmelerle müşteri bulunması ve yaşatılması gerekmektedir, CAS çalışanları alanlarında yetişmiş çok değerli personellerdir ve amaçları devlette çalışmak değil kendi işlerini güvence altında yapmaktır” dedi.

(ÖZ/HA)
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