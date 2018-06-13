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Durmazer, yerel seçimlerle ilgili değerlendime yaptı

Durmazer, yerel seçimlerle ilgili değerlendime yaptı

13 Haziran 2018 Çarşamba 14:48
Durmazer, yerel seçimlerle ilgili değerlendime yaptı

“DAHA GÜZEL BİR GÜZELYURT İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞAN BİR BELEDİYE ŞART”

Halkın Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı Ramadan Durmazer, daha güzel bir Güzelyurt için daha çok çalışan bir belediyenin şart olduğuna dikkat çekti.
Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre Durmazer, öğrenci sayısının her geçen gün arttığı ülkede Güzelyurt bölgesinin de payına düşeni aldığını, konut ihtiyacının arttığını ve buna bağlı gelişecek bir altyapı sistemini zorunlu kıldığını belirtti.
“Sadece üst yapıya önem veren anlayış, ilerde sellere teslim olan bir Güzelyurt’u gelecek nesillere miras bırakmaya hazırlanmaktadır” ifadelerine yer veren Durmazer, “Buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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Güzelyurt’ta farklı düzeyde yatırımların önünü açabilmek için planlılık ilkesini temel alan, mali disiplini önemseyen ve yeni idari yapılanma öngören projelerinin olduğuna dikkat çeken Durmazer,”Yeni dönemde daha güzel bir Güzelyurt için birlikte çalışıp, birlikte başaracağız” dedi.
Güzelyurt belediye meclis üyesi adayları ile bölge ziyaretlerine devam ettiklerini söyleyen Durmazer, seçim sonuna kadar her yere en az iki kez uğramış olacaklarını belirtti.
 

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Son Güncelleme: 13.06.2018 17:51
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