Durduran: “konu Mehter Marşı Değil, Denizlerdeki Olası Zenginliklerin Hakkaniyete Dayalı Belirlenmesidir”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya Üyesi Alpay Durduran, Barbaros gemisinden Mehter Marşı çalınmasıyla ilgili açıklamaları değerlendirerek “Taraftar görünmek o kadar önemli ki konu Mehter Marşı’ymış gibi kavga çıkardılar. Konu, Kıbrıs’ın etrafındaki denizlerde olası zenginliklerin hakkaniyete dayalı belirlenmesi ve olumlu yaklaşımla gerçekleşmesi, hatta barış görüşmelerine katkı yapmasıdır” dedi.

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya Üyesi Alpay Durduran, Barbaros gemisinden Mehter Marşı çalınmasıyla ilgili açıklamaları değerlendirerek “Taraftar görünmek o kadar önemli ki konu Mehter Marşı’ymış gibi kavga çıkardılar. Konu, Kıbrıs’ın etrafındaki denizlerde olası zenginliklerin hakkaniyete dayalı belirlenmesi ve olumlu yaklaşımla gerçekleşmesi, hatta barış görüşmelerine katkı yapmasıdır” dedi.

Alpay Durduran yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer parti ve örgütlerce yapılan açıklamaları yorumladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, çıkar çatışmasını akla uygun yorumlaması gerektiğini belirten Durduran, “Yoksa görüşme değil görüşme oyunu içinde oldukları suçlamasından kaçamazlar” ifadesini kullandı.

(AK/GÜL)