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Durduran, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs sorununda 2 toplum liderliğinin dünyanın koyduğu sınırları aşamadığını, dünyayı tatmin edecek bir seçenek veya alternatif yaratamadıklarını savundu.

Durduran, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs sorununda 2 toplum liderliğinin dünyanın koyduğu sınırları aşamadığını, dünyayı tatmin edecek bir seçenek veya alternatif yaratamadıklarını savundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:57
Durduran, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs sorununda 2 toplum liderliğinin dünyanın koyduğu sınırları aşamadığını, dünyayı tatmin edecek bir seçenek veya alternatif yaratamadıklarını savundu.

YKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Durduran, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi. Liderlere zamana oynama eleştirisinde bulunan Durduran, “Dünyanın başka yollar denemesine fırsat vermeyecek kadar yakın seyrederek statükoyu sürdürmek olduğu bellidir” iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da “konunun bağlanmasını değil tartışılmasını istedi” eleştirisinde bulunan Durduran, “Açıklama onu gösteriyor ki daha uzun yıllar, kim nasıl yorumladı diye tartışmaya açıktır”

Durduran, Kıbrıs sorununun uluslararası bir sorun olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 04.05.2018 14:02
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