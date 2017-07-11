Durduran: ”Çözüm İsteğini Terk Eden Dünyayı Karşısına Alır”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekreterya Üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs’ta çözüm isteğini terk eden tarafın dünyayı karşısına alacağını, siyasi baskıların başlayacağını ve mevcut durumun kimsenin yararına olmayacağını belirtti.

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekreterya Üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs’ta çözüm isteğini terk eden tarafın dünyayı karşısına alacağını, siyasi baskıların başlayacağını ve mevcut durumun kimsenin yararına olmayacağını belirtti.

YKP Sekretarya Üyesi Alpay Durduran yaptığı yazılı açıklamada, Crans Montana’daki Kıbrıs konferansında çözüm olmadığını ancak tarafların birbirini suçlamakla uğraştığını belirtti.

Durduran, “çözüm için en uygun aday diye seçilen Akıncı’nın suçlama oyununu hala sürdürerek en başarılı çözümü önleyen kişi olduğunu” ileri sürdü.

B ve C planları gibi açıklamaların gerçekçi olmadığını kaydeden Durduran, görüşmelerin tekrar başlaması için BM Genel Sekreterliği’nin yeni bir temas dönemini açmakla görevli olduğunu ifade etti.

Kıbrıslıların çözüm beklediğini, durumu sürdürülebilir görmediğini kaydeden Durduran, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan açıklama beklediklerini suçu Anastasiadis’e atıp kurtulmak olamayacağını ifade etti.