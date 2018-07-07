DURDURAN: “TARAFLAR HAZIRLIK YAPMAK İÇİN UZUN ZAMANA SAHİPTİ, AMA HAZIRLANDIKLARINI GÖSTEREN BİR İŞARET ORTAYA KOYMADILAR”



YKP Sekretarya Üyesi Alpay Durduran, BM’nin Kıbrıs konusunda harekete geçmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Durduran, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdiği yazılı açıklamasında, tarafların hazırlık yapmak için uzun zamana sahip olduklarını, ama hazırlandıklarını gösteren bir işaret ortaya koymadıklarını savunarak, bunun eleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Durduran, “Rum yetkili, ‘Hazır olduğumuzu çoktan açıkladık’ dedi, ama BM buna inanmadığını gösteren tutum içinde oldu. Türk yetkili de hazır olmadığı, Lute’nin ne için geleceğine ve ne için gelmeyeceğine anlamlar vererek ve bazı kayıtlar, yani ön koşullar koyarak gelmesini kabul etmesiyle belli oldu” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın iki bölgeli federasyondan vazgeçebileceğini açıklayanlar arasında olduğu izlenimi verdiğini ileri süren Durduran, “Akıncı, gelişmelere taş koyacağını göstermiş oldu” iddiasında bulundu.

Kıbrıs’ta federal çözüm isteği hakkında kararlar almayan devletin hemen hemen olmadığını belirten Alpay Durduran, “Onun için federal çözümden vazgeçilebileceğini iddia edenler tepki çeker ve ona karşı önlemler alınır. Bu gerçeği unutup, atıp tutmak birçok merkezde endişe yaratmış bulunmaktadır. Halkımız, durumun endişe verici olduğunu bilmeli ve artık körü körüne kendi tarafını savunmak değil harekete geçmek durumunda olduğunu göstermelidir” ifadelerini kullandı.

