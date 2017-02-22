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22 Şubat 2017 Çarşamba 17:17

Durduran: “Bir An Önce Masaya Dönülmeli''

Durduran: 'Bir An Önce Masaya Dönülmeli''
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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Dış ilişkiler Sekreteri Alpay Durduran, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirerek, bir an önce masaya dönülmesi, bu kez temel sorunları görüşüp çerçeve antlaşmasına yoğunlaşılması ve gerisinin “Birleşik Kıbrıs’ın seçilen organlarına” bırakılması gerektiğini belirtti.

Durduran yazılı açıklamasında, “Sürmekte olan görüşmelerin, Kıbrıs sorununun çözümünün önünün açılması için değil, dünyanın arzusu üzerine karşı tarafı masadan kaçırmak için yapıldığı belli idi. Ancak halkta umutlar yarattığı da aşikârdı” ifadelerini kullandı.

“Masadan kaçırma girişimi suçlanmadan masaya gitmeme amaçlıysa, dünya Kıbrıs sorununun BM parametreleri çerçevesinde çözüm isteğinden vazgeçmez. Şimdi kaçılsa da baskı her iki tarafta da görülmeye devam eder” diyen Durduran, dünyanın gözünde durumda bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Açıklama şöyle devam etti:
“Enosis oylamasını anmayı okul programlarına almak, bugünün işi değildir. Zaten bu karar alınmadan da anma yapılırdı. Bunu bahane ederek kırmızı çizgilere yenilerini eklemek ve geçmişte başka türlü yorumladıkları siyasi eşitlik gibi konularda aleni kavgalar başlatmak, görüşmeleri bu kavgaya kurban etmeyi istemekten başka türlü anlaşılamaz.

Durumu sakinleşerek ele almak yerine daha sertleştirmek ve koşullar ileri sürmek uygun bir tavır değildir, Türk tarafı bunu yapmamalıdır. Bunları yaparken bundan sonrası için tehditler yapmak böyle bir durum yakalamak için fırsat beklendiğini düşündürür. Unutulmamalıdır ki KKTC devlet olarak tanınacak olsaydı, bunu yapacak olanlar çoktan siyasetten gelip geçtiler.

Tehditlerin arasında nüfus yapısının da değişip birleşik Kıbrıs’ın yaratılmasına olanak kalmayacağını da eklemek, adamızı sürekli sorun yaşanan bir yer haline getirecek şeylerden medet ummak olur. Doğal insan hareketliliği ile değişiklik elbette olacak, onlara da barışı engelleme etiketi koymak bazı insanlarla ilişkilerde tehlikeler yaratmış olacaktır. Bunu sevindirici bir şey gibi faktör olarak görmek ve kullanmak kabul edilemez”

“KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SİYASİ OYUNLARA KURBAN EDİLEMEZ”

Kıbrıs sorununun çözümünün “siyasi oyunlara kurban edilemeyeceğini” kaydeden Durduran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halkımızın çözüm isteği yüksektir ve ne yazık ki meclis partileri bu isteği temsil etmemiştir. Çözüm desteği ve krizi atlatma isteği için hareket edenler bile görüşmelerde sessiz kaldıklarına göre onlar da yaratılan imaj karşısında hareketsiz kalmayı seçmişlerdir. Anastasiadis hiç değilse anma kararının yanlışlığını kabul ederek ilan etmiştir. O yeteri kadar anlatmadı diyenler de, onu eleştirecek diye onun anlattığından fazla halkı aydınlatmıştır.

Bir an önce masaya dönülmesi ve bu kez temel sorunları görüşüp, çerçeve antlaşması için yoğunlaşılması, gerisini birleşik Kıbrıs’ın seçimlerinden sonra seçilen organlarına bırakmayı düşünmelidirler.”

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