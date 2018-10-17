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Durdu tutuklu yargılanacak

 Alayköy’de “Adam Öldürmeye Teşebbüs” , “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Mehmet Şerif Durdu, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Durdu tutuklu yargılanacak

 Alayköy’de “Adam Öldürmeye Teşebbüs” , “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Mehmet Şerif Durdu, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:39
Durdu tutuklu yargılanacak

Durdu tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


 Alayköy’de “Adam Öldürmeye Teşebbüs” , “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Mehmet Şerif Durdu, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Tural Güneralp, 10 Ekim’de  saat 00.20’de, Alayköy’de faaliyet gösteren İmparator isimli gece kulübüne ait araç park yerinde,  Mehmet Şerif Durdu’nun, konsomatris bir kadın nedeniyle tartıştığı aynı işyerinde garson olarak çalışan Mehmet Avkıran’ın, annesine ve kız kardeşine sövdüğü gerekçesiyle  yüzüne kafası ile vurup ciddi şekilde darp ettiğini yineledi. Güneralp, “Zanlı Mehmet Şerif Durdu, aracında bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen ve tanıkların ifadesine göre 7-8 santim uzunluğunda olduğu sanılan meyve bıçağıyla müştekinin sol karın boşluğuna bir kez, sol yan kısmına iki kez ve üç kez sırt kısmına saplayarak, ağır yaraladı” dedi. Zanlının verdiği gönüllü ifadesinde olayda kullandığı bıçağı Lapta’daki balıkçı barınağından denize attığını itiraf ettiğini belirten Güneralp, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat’taki dalgıç ekibinin arama yaptığını ancak bıçağın bulunamadığını mahkemeye aktardı. Zanlının yargılanmaktan kaçabileceğini söyleyen Güneralp, tutuklu yargılanmasını kalmasını talep etti.   
Huzurdaki şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu beklemesine emir verdi.

Son Güncelleme: 17.10.2018 14:44
Anahtar Kelimeler:
Adam öldürmeBıçak
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