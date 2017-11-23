Dural ve Tarım’a 3 ay hapis cezası





(Kamalı Haber) - Alayköy’de geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde tasarrufundaki uyuşturucu ile tespit edilen sanık İlkay Dural ve ona uyuşturucu maddeyi satan Ersan Tarım aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağırceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç'tan oluşan Lefkoşa Ağırceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Yargıç Murat Soytaç sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlar ışığında karar ürettiklerini belirtti. Soytaç sanıkların ayrıca daha önceden benzer suçtan denetimli serbestlik yasası altında yararlandıklarını ancak başarısız bir sürecin ardından yeniden yakalandıklarını söyledi. Yargıç Murat Soytaç bu durumun sanıkların aleyhine değerlendirilmesi gerektiğini ancak bu yasadan yararlanmalarına rağmen gereken rehabilitasyonu göremedikleri için bu durumu aleyhlerine değerlendirmediklerini belirtti. Yargıç Soytaç sanıkların mahkemede suçlarını kabul ettiğini, kendilerine tanınan rehabilitasyon sürecini değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını belirtip özür dilemelerini lehlerine değerlendirdiklerini aktardı. Yargıç Soytaç sanıkları suçlu bulup mahkum ettikleri 1 gram sentetik canabinoit türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlarından 3 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Mahkeme ayrıca sanıkların daha önce mahkûm olup denetimli serbestlik yasasından yararlandıkları davalarında ilgili mahkemeler huzurunda tekrardan görüşüle bilmesi için tebliğ yapılmasına emir verdi.