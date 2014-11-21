Dur Diyen Yok 

Dur Diyen YokYılardır süre gelen kaçak av ülkemizde hala devam etmektedir. Bir kısım kişilerin kaçak avdan para kazanıdığı ve av hayvanların nifusunun gittikçe düştüğü ülkemizde yetkili kişi veya kişilerin hala sesiz kaldığı ve önlem almadıkları belirtiliyor. Gecen pazar günü avlanmak için av bölgesine giden bir avcı vurdugu tavşanın boğazındaki tel izleri görünce resimlerini çekip sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada tepkilere neden olan resimler yetkili kişilerden önlemleri artırılmasını isteyen halk yetkililerin kayıtsız kalmaması gerektiğini söylüyor. Kaçak avdan rant sağlayan kişilerin cezalandırılmasını gerektiği bu kişlerin gerçek avcı olmadığında herkes hem fikir..