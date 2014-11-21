Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Dur Diyen Yok

Yılardır süre gelen kaçak av ülkemizde hala devam etmektedir.

Dur Diyen Yok

Yılardır süre gelen kaçak av ülkemizde hala devam etmektedir.

21 Kasım 2014 Cuma 14:27
Dur Diyen Yok
banner238
Dur Diyen Yok 

Yılardır süre gelen kaçak av ülkemizde hala devam etmektedir. Bir kısım kişilerin kaçak avdan para kazanıdığı ve av hayvanların nifusunun gittikçe düştüğü ülkemizde yetkili kişi veya kişilerin hala sesiz kaldığı ve önlem almadıkları belirtiliyor. Gecen pazar günü avlanmak için av bölgesine giden bir avcı vurdugu tavşanın boğazındaki tel izleri görünce resimlerini çekip sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada tepkilere neden olan resimler yetkili kişilerden önlemleri artırılmasını isteyen halk yetkililerin kayıtsız kalmaması gerektiğini söylüyor. Kaçak avdan rant sağlayan kişilerin cezalandırılmasını gerektiği bu kişlerin gerçek avcı olmadığında herkes hem fikir..








Son Güncelleme: 21.11.2014 14:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim